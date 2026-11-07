La dominicana Tatem Brache, Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes

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Sevilla, 7 nov (EFE).- La cineasta dominicana Yildalina Tatem Brache (Salcedo, 1966) se ha adjudicado el X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026, otorgado por la Fundación SGAE en el marco del XXIII Festival de Cine Europeo de Sevilla, por su largometraje 'Mujeres Extraordinarias. Así en la guerra como en la paz.

La obra ganadora es una historia sobre cinco mujeres que desafiaron los límites y transformaron la historia, y ha obtenido un galardón concebido como homenaje a la realizadora canaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014, que está dotado con 5.000 euros y tiene como objetivo reconocer y visibilizar la labor de las cineastas contemporáneas.

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El premio se ha entregado este sábado en un encuentro de Industria en el festival, con la participación de la vicepresidenta por el Colegio Audiovisual de la SGAE, Inés París, la directora y guionista Belén Macías, y el director del festival, Manuel Cristóbal.

Tras conocer el fallo, Tatem Brache ha asegurado que el premio es "una alegría inmensa, de esas que desbordan las palabras", y ha dicho que representa "la posibilidad de seguir abriendo caminos para narrar historias desde otras miradas”.

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El jurado, presidido por París y compuesto por Macías ('El patio de mi cárcel', 'Marsella') y la también cineasta Andrea Jaurrieta ('Ana de día', 'Nina'), ha elegido por unanimidad el largometraje, “un retrato impactante de un grupo de mujeres de la República Dominicana que recupera la memoria de unas luchadoras increíblemente valientes y lúcidas que han dedicado toda su vida, y continúan haciéndolo, a mejorar el mundo”.

Para la directora, este galardón no es solamente un logro personal, sino también una iniciativa que “abre puertas y ensancha el camino para otras mujeres que, desde distintos lugares y experiencias" construyen una trayectoria cinematográfica.

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En 'Mujeres Extraordinarias. Así en la guerra como en la paz', la realizadora recupera y visibiliza las historias de cinco mujeres dominicanas que, desde distintos momentos y circunstancias, desafiaron los límites que su época les imponía y contribuyeron a transformar la historia política, social y cultural del país.

“El documental parte de la convicción de que la historia no puede contarse de manera completa si las mujeres permanecen en sus márgenes", esgrime Tatem Brache, que, al recordar sus legados, la cinta invita no solo a mirar al pasado, sino a “inspirar nuevas preguntas, despertar otras voces y ayudar a construir el futuro”. EFE

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