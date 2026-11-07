Illa dice que Ayuso tiene "mucha cara" porque "chupa prosperidad" de otras comunidades

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Barcelona, 7 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tiene "mucha cara" porque "chupa de la prosperidad de regiones periféricas" y a la vez aplica rebajas fiscales.

En una entrevista en el periódico digital El Nacional este sábado, Illa se ha referido así al debate sobre la reforma del modelo de financiación que propuso Cataluña y el Gobierno de Pedro Sánchez, y que no se ha llegado a aplicar por el adelanto electoral.

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En relación a planteamientos de rebajas de fiscales de la Comunidad de Madrid, Illa ha afirmado: "Madrid tiene mucha cara. El gobierno de Madrid tiene mucha cara con esto. Ellos no pagan el Museo del Prado. Nosotros sí que pagamos el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña). Ellos se benefician de un efecto capitalidad. Están chupando prosperidad de las regiones periféricas a Madrid".

Illa ha afeado en este sentido al gobierno de Díaz Ayuso que se "se beneficie de este efecto" de capitalidad y que, además, lo esté "privatizando todo": "Está desplazando las bases fiscales en Madrid y empobreciendo al resto de territorios. Este no es el modelo que queremos", ha afirmado el presidente catalán.

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En cuanto a las elecciones del 29 de noviembre, el líder del PSC ha alertado de posibles alianzas entre PP y Vox tras los comicios, como ya ocurre en los candidatos al Senado.

"Vox lo que quiere es uniformizar España, eliminar el autogobierno de Cataluña; quiere españolizar Cataluña, y Cataluña tiene su personalidad política, que puede convivir en una España plural y diversa", ha advertido.

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También ha criticado la posición de Junts, a la que ha afeado que no haya facilitado que pudiera continuar la acción de gobierno del Ejecutivo Pedro Sánchez.

"Lamento que algunas formaciones políticas que dicen defender Cataluña no hayan trabajado también para ayudar a empujar esta agenda y que justamente estas formaciones, me refiero a Junts per Catalunya, ahora estén, dicen, en medio. ¿En medio de qué? Aquí hay dos opciones: o seguir progresando o una involución", ha señalado. EFE

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