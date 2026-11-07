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Giráldez: "Lo de Aspas con 39 años es un milagro; yo tengo 38 y estoy acabado"

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Vigo, 7 nov (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, destacó este sábado, en la víspera de recibir al Levante en Balaídos, la “exhibición futbolística” que firmó Iago Aspas en el partido del pasado jueves contra la Union Saint Gilloise en la Liga Europa.

“Para mí es un milagro que un jugador con 39 años haga lo que hizo el otro día. Yo tengo 38 y estoy acabado. Me parece imposible poder hacer dos minutos de lo que hizo Iago el otro día”, manifestó el técnico celeste, quien, no obstante, avisó de que el celtismo debe entender que su capitán ya no puede jugar a ese nivel todos los partidos.

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“Espero que todos entendamos que Iago tiene 39 años. No es el jugador que era con 30 años y tiene que adaptarse él a su cuerpo y todos al jugador que tenemos ahora con nosotros. El otro día pegó una exhibición durante media hora y ojalá lo tuviésemos todos los partidos así durante 90 minutos, pero no puede ser. Es algo que tenemos que asimilar, aceptar y disfrutar”, apuntó.

En rueda de prensa, Giráldez no ha desvelado si Aspas arrancará como titular o lo reservará para la segunda parte en el partido de mañana contra el Levante, un equipo en el que ve la mano del portugués Luís Castro.

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“Es un equipo muy reconocible con el míster, que le ha dado mucha solidaridad defensiva. El Levante es capaz de ir en avanzado, que luego se mete con mucha gente detrás, que repliega, que corre… es incómodo. Trabajan muy bien el 4-3-3. Es un equipo capaz de competir contra cualquiera”, comentó.

Finalmente, el entrenador gallego habló del regreso a Balaídos del centrocampista Hugo Sotelo, quien juega como cedido por el club vigués en el Ciutat de Valencia.

“Sé que es del agrado del entrenador e hicieron fuerza para que pudiese ir allí. Entiendo que irá creciendo su protagonismo. Hablé con él hace unas semanas por el tema de la lesión. Cada vez sus sensaciones son mejores. Si juega mañana, espero que no haga un buen partido. A partir de ahí, sí. Me apetece mucho verle y darle un abrazo”, sentenció. EFE

dmg/og

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