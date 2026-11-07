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Frente Amplio propone descentralizar instituciones como B. de España y Defensor del Pueblo

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Santiago de Compostela, 7 nov (EFE).- Frente Amplio ha propuesto un modelo de federalismo plurinacional que apueste por descentralizar las instituciones y trasladar sus sedes fuera de la capital, por ejemplo la del Banco de España a Sevilla y la del Defensor el Pueblo a Vigo.

Estas son algunas de las propuestas abordadas este sábado en un acto en Santiago de Compostela sobre el modelo de Estado de Frente Amplio y el federalismo plurinacional, en el que han participado, entre otros, la candidata al Congreso Verónica Barbero y el portavoz de campaña en Galicia, Paulo Carlos López.

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"Tenemos que reformular el modelo de Estado confederal y aprovechar la riqueza para ponerla en manos de quien la genera", ha dicho Barbero en declaraciones a medios de comunicación, en las que ha defendido que no hace falta elegir "entre un Estado que niega nuestra diversidad o que no la acepta como algo que es positivo y un mercado que niega nuestros derechos".

Durante el encuentro, los portavoces de la formación han defendido la necesidad de dotar a los territorios de nuevas competencias y avanzar hacia nuevos marcos competenciales.

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Entre las medidas concretas, Paulo Carlos López ha propuesto trasladar la sede del Banco de España a Sevilla y el Defensor del Pueblo a Vigo.

"Un Estado en red tiene que distribuir todas sus instituciones a lo largo de todo el territorio", ha defendido López, que igualmente ha insistido en el compromiso de nacionalizar la autopista AP-9 para que sea gallega y "totalmente gratuita".

De la gratuidad de la AP-9 también ha hablado Barbero, quien ha señalado que podría ser uno de los destinos de los 10.000 millones que se podrían recaudar con el impuesto a "ultrarricos" que propone Frente Amplio, un 2 % a quien tenga más de un millón de patrimonio y un 3 % si se superan los 50 millones.

Esa recaudación serviría para mejorar servicios públicos como el ferrocarril, gratificar vías principales como la AP-9, financiar un servicio de sanidad pública "real" -no como el actual, que tiende a "una privatización cada vez mayor", ha dicho- y garantizar las pensiones que "ahora mismo están siendo atacadas por las propuestas de PP y Vox".

Al acto de Frente Amplio también han acudido el secretario de Organización de Movimiento Sumar y candidato al Senado por Córdoba, Óscar Urralburu; la candidata al Senado por A Coruña, Rocío Núñez, y la diputada en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez. EFE

(Foto)

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