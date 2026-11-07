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Feijóo recuerda a víctimas de Urda y pide que el "hartazgo no se convierta en resignación" porque "hay esperanza"

07/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en la Feria, a 7 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El líder del PP ha elegido Valladolid para retomar la precampaña, tras la dimisión de Puente por la tragedia ferroviaria de Urda. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
07/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en la Feria, a 7 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El líder del PP ha elegido Valladolid para retomar la precampaña, tras la dimisión de Puente por la tragedia ferroviaria de Urda. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), al tiempo que ha asumido la obligación de demostrar a los españoles que "hay una alternativa, que el hartazgo no puede ser resignación y que la tristeza no está reñida con la esperanza". "Por tanto hay esperanza, claro que la hay, tiene fecha el 29 de noviembre", ha expresado.

Así lo ha trasladado el líder 'popular' durante su primer mitin de campaña celebrado en Valladolid tras el accidente ferroviario, en una intervención que ha estado precedida por las del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

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El líder 'popular' ha comenzado su intervención con un especial recuerdo a las víctimas de la tragedia ferroviaria. "No es fácil subirse a un escenario y hablar después de un suceso como el de Urda, no es fácil levantar la voz, ponerse en modo de campaña, no lo es", ha reconocido.

"No lo es porque tenemos muy presente lo sucedido la semana pasada. Tenemos presentes a las víctimas, a sus familias", ha expresado el dirigente 'popular', quien ha dedicado también unas palabras a la familia y amigos de la exministra popular Fátima Báñez, fallecida en el accidente.

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A este respecto, Feijóo ha asegurado saber que España está "triste y preocupada" y ha explicado que hace un par de días recibió en su despacho a una de las víctimas del accidente, que pidió verle en privado para trasladarle la necesidad de poner a la gente que sepa en los puestos clave, porque de eso depende la seguridad de los españoles.

Por ello, se ha preguntado "en qué país se ha convertido España para que un ciudadano que ha pasado por algo tan trágico sienta la necesidad de pedir algo tan elemental". A este pregunta ha respondido el propio Feijóo: "Me dijo que la gente siente mucha desesperanza y tendréis que devolverse".

El 29 de noviembre, ha sostenido, los españoles tienen la oportunidad de "poner fin al tormento de años de sanchismo y decir que empieza una nueva etapa".

"Por eso no venimos contra nadie, venimos por alguien, venimos por vosotros, porque de eso es lo que queremos hablar. Es hora de que la política vuelva a hablar de la gente. Es tarea también que nos toca a nosotros", ha aseverado el líder del PP, para después cargar contra los "años de políticas basura del PSOE, de espectáculo y de escándalos".

El acto del Partido Popular celebrado este sábado en Valladolid ha estado marcado por un ambiente festivo, con numerosas banderas de España y del PP ondeando entre los asistentes y la proyección del vídeo 'Por fin'.

El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido entre gritos de '¡Presidente!', en un auditorio en el que también se han escuchado proclamas como '¡Viva Castilla y León!', '¡Viva Ceuta!', '¡Viva el Partido Popular!' y '¡Viva España!'.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado las dimensiones del encuentro, al asegurar a Feijóo que se trataba de una nave "más grande y mejor" que la utilizada durante el acto de las elecciones autonómicas, porque "tú te mereces lo mejor".

La cita ha congregado, además, a cientos de alcaldes y diputados provinciales, a los que se ha presentado como representantes de la "buena política y gestión", orientada a crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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