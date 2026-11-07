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Elma Sáiz asegura que quien cuestiona la pensiones es porque tiene una "agenda oculta"

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Pamplona, 7 nov (EFE).- La candidata del PSN-PSOE al Congreso y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en un acto celebrado en Tudela que el sistema de pensiones es sostenible y ha considerado que quien afirma lo contrario es porque tiene una "agenda oculta", basada en "recortes y privatización".

En este acto, en el que también han participado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la presidenta de Navarra, María Chivite, la portavoz del Gobierno ha afirmado que revalorizar las pensiones no es una decisión técnica, sino política.

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En este sentido, ha recalcado que quienes lo consideran solo una decisión técnica son "los que están en contra de fortalecer los servicios públicos".

Tras declarar que "ser feminista es no votar en contra de los derechos de las mujeres", la ministra ha señalado que cuestionar la revalorización de las pensiones es "atentar contra los derechos de las mujeres", que cobran las prestaciones más bajas.

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La portavoz del Gobierno ha puesto en valor asimismo las "cifras récord" de afiliación a la Seguridad Social, que son "un éxito de país" más que del Ejecutivo.

Otro "récord histórico" es que haya en España 10,7 millones de mujeres trabajando en este momento, ha subrayado la ministra en este acto, titulado 'La fuerza de la Gente. Jendearen Indarra' y moderado por el candidato número 2 al Congreso por Navarra y secretario de estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

Sáiz ha comentado que el 16 % de la afiliación a la Seguridad Social corresponde a población de origen extranjero, que "son personas que vivían con miedo entre nosotros y que ahora tienen derechos".

Ha censurado la "xenofobia y racismo" de Vox y ha incidido en que en estas elecciones se decide entre "una involución y dar pasos atrás en derechos" o "seguir avanzando en progreso, en avances, en protección social".

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha aseverado que Navarra es "la tierra de la innovación, de la apuesta por la transformación" del sistema energético. "Me quito el sombrero" con las políticas que se han llevado a cabo en Navarra, ha apuntado.

Aagesen ha destacado que este Gobierno ha "dado la vuelta completamente a la tortilla" en el sistema energético. Desde 2018, ha añadido, se ha trabajado "para cambiar ese ritmo que tenía nuestro sistema energético", a punto de "caer totalmente por el precipicio" debido a la alta dependencia de combustibles fósiles.

De 2012 a 2018, ha sostenido, en energía renovable el panorama en España era "completamente plano", pero desde 2018 ha experimentado "un crecimiento exponencial" aplicando "política real frente a la ausencia de política".

Aagesen ha enfatizado que, a las dificultades creadas por la guerra de Ucrania, que llevó a precios del gas "desorbitados", se suma ahora la crisis de Oriente Medio, pero "España está mucho mejor preparada que muchos de sus socios europeos" por el desarrollo de las energías renovables. EFE

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