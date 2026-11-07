El Villarreal jugará este domingo su partido 1.000 en Primera

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Villarreal (Castellón), 7 nov (EFE).- El Villarreal disputará este domingo ante el Getafe su partido número 1.000 en Primera División, tras 27 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, divididas en dos etapas.

El conjunto castellonense disputó su primer partido en la máxima categoría el 31 de agosto de 1998 en el Santiago Bernabéu, donde el equipo que dirigía José Antonio Irulegui perdió por 4-1 y el delantero rumano Gica Craioveanu se convirtió en el primer futbolista en la historia del club en marcar en Primera.

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El once inicial que pasó a la historia del club ese día estuvo compuesto por Palop, Pascual, Roberto, Arregui, Albelda, Díaz, Gerardo, Craioveanu, Alfaro, Moisés y Alberto.

La primera victoria la consiguió en la cuarta jornada de aquel campeonato 98-99 al golear a la UD Salamanca por 5-0.

Aquella campaña, el Villarreal acabó descendiendo de categoría, tras perder frente al Sevilla una eliminatoria por la permanencia, aunque un año después consiguió regresar a Primera División.

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El club de La Plana permaneció en la élite del fútbol español doce años, hasta que en la temporada 2011-12 descendió de nuevo, aunque en esa ocasión de forma inesperada ya que esa misma campaña había disputado Liga de Campeones, pero una derrota ante el Atlético de Madrid en la última jornada y una carambola de resultados propició el descenso.

De nuevo el Villarreal consiguió ascender la temporada siguiente de su descenso y desde entonces ha permanecido en Primera.

En los 999 partidos que ha jugado en Primera, el Villarreal ha logrado 421 victorias, 260 empates y 318 derrotas, mientras que en el capítulo goleador, suma 1.466 tantos a favor y 1.238 en contra.

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Su mejor clasificación fue el subcampeonato logrado en la campaña 2007-08 con el entrenador Manuel Pellegrini en el banquillo y en la que consiguió su récord de puntos (77), mientras que en dos ocasiones acabó en tercera posición, en la 2004-05, también con el técnico chileno, y la pasada campaña con Marcelino García Toral. EFE

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