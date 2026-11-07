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El Sporting aspira a estirar su racha ante un Valladolid que no sabe aún ganar fuera

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Gijón/Valladolid, 7 nov (EFE).- El Sporting de Gijón afronta este domingo en El Molinón (18:30) una nueva oportunidad para estirar su racha de buenos resultados y asentarse en la sexta plaza que da acceso a la promoción de ascenso en un dueo contra el un Valladolid que aún no sabe lo que es ganar fuera de casa.

Los del argentino Nicolás Larcamón mantienen su buena dinámica de resultados con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, en un momento de la temporada en que el equipo se ha visto muy afectado por las lesiones y suma hasta siete bajas para recibir a los pucelanos.

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Las malas noticias se concentraron a la vuelta del último partido en Ceuta, en el que cayó lesionado el carrilero zurdo Pablo García, y ya durante la semana diferentes molestias impidieron completar los entrenamientos a dos futbolistas más, el delantero Alejo Sarco y el central Aimar Duñabeitia.

Sin embargo, Larcamón también tiene la oportunidad de recuperar efectivos, pues el extremo Nikita Iosifov y el delantero Andrés Ferrari, en su caso tras ocho meses de ausencia, volverán a una convocatoria que se conocerá el domingo en la previa del encuentro.

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El técnico sportinguista tendrá que modificar su once, con los canteranos Enol Prendes y Bruno Rubio como principales opciones para situarse por detrás del punta y reemplazar a los citados Pablo García y Sarco.

Gularte apunta a reemplazar a Duñabeitia en la defensa, si bien el zaguero uruguayo atravesó unos problemas gástricos en el final de la semana de preparación. En caso de no llegar en condiciones al partido Pablo Vázquez ganaría enteros para ser titular.

El Molinón acogerá un duelo de marcada rivalidad ante el Valladolid, declarado partido de alto riesgo por Antiviolencia, y que el Sporting no gana en casa desde enero de 2009 tras haberse enfrentado en ocho ocasiones desde entonces en su estadio a los blanquivioletas.

El cuadro pucelano viaja a Gijón sin Latasa, que seguirá en el dique seco varias semanas más, ni De Rooij, aunque recupera a David Torres en el centro de la defensa tras cumplir con su sanción, y también podrá contar con Garriel.

El lateral izquierdo blanquivioleta tuvo que retirarse en el anterior choque ante Leganés, ya que se le salió el hombro, pero se ha recuperado perfectamente y todo apunta a que regresará a la titularidad, aunque Clerc cuenta con más experiencia en duelos tan igualados, en los que cualquier detalle puede resultar determinante.

Una veteranía que, en una plantilla joven, adquiere mayor relevancia, habida cuenta de que ha sido una mala gestión de los momentos clave de los partidos la que ha causado muchas de las derrotas de los vallisoletanos.

El técnico blanquivioleta, Fran Escribá, ha trabajado en la intensidad y unión defensiva en estos días, para evitar el gol rival por desajustes individuales.

Una victoria supondría estrenarse fuera del José Zorrilla y, además, enlazar dos consecutivas después de vencer en la anterior jornada al Leganés por 4-3.

Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Jorge Sáenz, Cuenca, Gaspar Campos; Guillamón, Corredera; Enol Prendes, Bruno Rubio y Otero.

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Miguel Rubio, Torres, Garriel; Thiago Ojeda, Juric, Ponceau; Tay Abed, Víctor Jr; Arnu.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité vasco).

Estadio: El Molinón.

Horario: 18:30. EFE

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dsl-mim/rm/cpg/FC

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