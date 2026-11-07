El partido La Laguna Tenerife-Joventut se jugará a puerta cerrada por la borrasca Bruna

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Santa Cruz de Tenerife, 7 nov (EFE).- El partido de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife-Asisa Joventut previsto para mañana domingo se jugará a puerta cerrada en el pabellón Santiago Martín como medida de precaución ante la llegada de la borrasca Bruna, informó el club aurinegro en redes sociales.

Ésta era una de las opciones que se barajaba ante la activación del plan de emergencia insular de Tenerife a partir de esta medianoche. La otra era la suspensión del encuentro.

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La expedición del Asisa Joventut estaba pendiente de esta decisión ya que esta tarde tiene previsto viajar a Tenerife. EFE