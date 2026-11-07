El Málaga, con dos cambios ante un Racing sin Álvaro Mantilla

Guardar

Málaga, 7 nov (EFE).- El Málaga sale con dos cambios en su once en el partido ante el Racing, el central Álex Pastor, que será por primera vez titular, y el delantero Carlos Ruiz Chupete, frente a un equipo cántabro sin Álvaro Mantilla, lesionado, y que alinea a su tridente Iñigo Vicente, Sergio Canales y el marroquí Yassir Zabiri.

El técnico malaguista, Juan Francisco Funes, seguirá con el planteamiento de cinco defensas, entre ellos tres centrales, y lo más sorprendente es que el extremo David Larrubia, en un bajo estado de forma, empezará en la suplencia.

PUBLICIDAD

En el Racing, hay un cambio obligado por la lesión de gravedad del lateral derecho Álvaro Mantilla, quien será sustituido por Pablo Ramón, que deja su puesto habitual de central.

El Racing sale con Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Belocian, Salinas; Iker Luque, Matteo Prati, Iván Martín, Iñigo Vicente; Canales y Zabiri.

El Málaga juega de inicio con Alfonso Herrero; Rafita, Pastor, Calero, Einar Galilea, Aznou; Ramón Enríquez, Dani Lorenzo; Dotor, Chupete y Niño. EFE

jrl/cb/og