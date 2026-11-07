El italiano Bagnaia será baja el resto del fin de semana con fractura en el pie derecho

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) será baja para el resto del fin de semana del Gran Premio de Catar de MotoGP, en el circuito de Lusail, al sufrir alguna fractura en el pie derecho, según informó la organización del campeonato.

Bagnaia se fue al suelo en la curva dieciséis de la primera vuelta al ser embestido por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización, y tras pasar una primera revisión en la clínica del circuito será trasladado al Hospital de Doha para valorar si es necesario que sea intervenido quirúrgicamente. EFE

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