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De los Santos (PP) emplaza a "sacar de las instituciones" a Sánchez, "el peor presidente de la democracia española"

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El vicesecretario general de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha emplazado este sábado en Zaragoza "sacar de las instituciones" a Pedro Sánchez, "el peor presidente que ha tenido nunca la democracia española".

Antes de visitar la asociación AMASOL, De los Santos ha afirmado que "robar del dinero que es de todos, del dinero público, puede tener consecuencias, y no invertir de manera sobresaliente en algo tan extraordinariamente importante como la red ferroviaria, puede acabar con vidas", mencionando los 115 fallecidos en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que "acabaron con muchos sueños, con muchas vidas y, sobre todo, con la alegría de muchas familias".

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Ahora "es tiempo de una España que recupere el respeto por las instituciones, por los servicios públicos, una España en la que los políticos sean buenos", ha resaltado De los Santos, asegurando que "esto no va de PP contra PSOE", sino de "España contra Pedro Sánchez".

Del jefe del Ejecutivo central ha comentado que no ha presentado en cuatro años los presupuestos generales del Estado, lo que "también puede acabar con las vidas de muchas personas".

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Ha recordado que Sánchez recuperó la secretaría general de su partido "en un Peugeot acompañado por cuatro hombres: José Luis Ábalos, con 24 años de condena firme; Koldo García, con 19 años de prisión; Santos Cerdán, que tiene ahora mismo a varios jueces persiguiendo sus presuntos robos; e incluso el chófer de aquel coche está siendo investigado por mordidas".

Los socialistas "han subido los impuestos 140 veces; 200.000 millones de euros más en recaudación en el último año y ni una mejora de los servicios públicos", pero "eso sí, muchos asesores, casi mil en La Moncloa, inventando chistes mientras las mujeres de Ceuta padecen las consecuencias de una invasión que puso en peligro a todo nuestro país".

Los asesores, ha considerado, "tienen tiempo para hacer reflexiones sobre cómo son más importantes los 100 escaños que parecían estar a punto de perder tras el accidente de Urda y no los 115 muertos en accidentes ferroviarios en la misma línea que une Madrid y Sevilla".

Todo ello "tiene un denominador común, Pedro Sánchez", ha continuado Jaime de los Santos, recalcando que "España se merece mucho más, tiene que derribar ese muro que él ya avisó en 2023 que construiría para dividirnos entre españoles que él considera que son buenos y los que parece que no lo somos tanto".

"España no quiere muros, España no quiere que sus calles ardan, España no quiere juventudes socialistas como las de A coruña generando violencia", sino que "España, vote a quien vote, lo que quiere es paz, lo que quiere es poder pasear por sus calles, por sus ciudades y saber que hay un Gobierno que le ampara, que va a ser capaz de dar respuesta a sus problemas".

"En Aragón, cuando un vecino necesita respuesta para cualquiera de sus problemas, tiene a un presidente como Azcón, que va siempre a estar dispuesto a desgastarse él, precisamente para que no se desgaste la ciudadanía; tiene una alcaldesa como Chueca, que no va nunca a dedicar ni un segundo a nada que no sea mejorar la vida de quienes viven en esta maravillosa ciudad", ha concluido.

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