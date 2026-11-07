David Larrubia: "Claro que estamos con Funes hasta el final"

Málaga, 7 nov (EFE).- David Larrubia, extremo derecho del Málaga, fue autocrítco tras la “dura” derrota por 1-2 ante el Racing de Santander y confirmó su apoyo al entrenador, Juanfran Funes, con el que va “hasta el final”, además de reconocer que “no está en su mejor momento” y le está “costando” la Primera División.
La séptima derrota malaguista “ha sido muy dura, porque el equipo venía convencido de que hoy iba a llegar", declaró en zona mixta Larrubia, que cree que en la segunda parte “se ha ido todo al traste, con esos primeros cinco minutos en los que se encaja el primer gol y después la expulsión”.
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Dejó claro su apoyo al entrenador: “Claro que estamos con Funes, él nos ha traído hasta aquí. El equipo va a ir con Funes hasta el final, hasta que siga aquí, porque nos ha inculcado unos valores y un juego que nos beneficia”.
A modo de autocrítica, reconoció que es un momento “complicado” para él: “Solo yo sé por lo que estoy pasando. Estoy trabajando mucho el tema mental y el físico, intentando mejorar todo lo que pueda para llegar a mi mejor versión. Me está costando, no tengo problema en reconocerlo. No estoy en mi mejor momento”.
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“Estamos muy jodidos dentro del vestuario, pero seguimos teniendo esa ilusión. Somos los últimos en llegar y tenemos que trabajar más que todos los demás para que esto salga adelante”, continuó el atacante malagueño.
“Los errores individuales nos están penalizando. Esta categoría va a otra velocidad y tenemos que adaptarnos lo antes posible. A nosotros nos duele esta situación y tenemos que seguir trabajando, porque no se sale de otra manera”, consideró.
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Por último, dejó un mensaje a la afición del Málaga y dijo que “unidos” es como van a estar “más cerca de conseguir revertir la situación”. “Pase lo que pase vamos a seguir peleando y luchando hasta el final”, subrayó. EFE
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