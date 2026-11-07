Continuidad en Osasuna ante un Athletic con una novedad

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Pamplona, 7 nov (EFE).- Osasuna recibe al Athletic Club con continuidad en el once inicial y con Aitor Fernández en la portería, mientras que el equipo vasco presenta una sola novedad.

Jagoba Arrasate sigue optando por su once habitual desde su vuelta. Aitor Fernández gana la batalla a Sergio Herrera para volver a la titularidad.

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Por su parte, Edin Terzic introduce a Navarro en lugar de Sannadi.

- Alineaciones:

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena; Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Canales; Berenguer, Navarro, Nico Williams, Iñaki Williams. EFE

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