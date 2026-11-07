Colau pide movilizar la izquierda para "dar la vuelta a las encuestas" como Lula en Brasil

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Barcelona, 7 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha hecho un llamamiento este sábado a la movilización masiva de la izquierda para "dar la vuelta a las encuestas", como pasó con Lula da Silva en Brasil.

Durante un acto en el distrito barcelonés de Sant Andreu, Colau ha asegurado que su candidatura roza el 8 % de la intención de voto y ha fijado como meta alcanzar el 10 % para duplicar así la representación parlamentaria actual y restar escaños a Vox, ha dicho.

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"Igual que en Brasil las encuestas decían que Lula no ganaría, en una sola semana la movilización popular demostró que la última palabra la tiene la gente, el pueblo, los barrios y la mayoría social trabajadora", ha sostenido la exalcaldesa de Barcelona.

Durante su intervención, Colau ha situado entre los ejes prioritarios de su propuesta económica el incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas para financiar la sanidad y la educación públicas, así como la "expropiación de pisos a los fondos buitre" si revalidan un ejecutivo central progresista tras el 29N. EFE

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(Vídeo)