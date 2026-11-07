Espana agencias

Colau pide movilizar la izquierda para "dar la vuelta a las encuestas" como Lula en Brasil

Guardar

Barcelona, 7 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha hecho un llamamiento este sábado a la movilización masiva de la izquierda para "dar la vuelta a las encuestas", como pasó con Lula da Silva en Brasil.

Durante un acto en el distrito barcelonés de Sant Andreu, Colau ha asegurado que su candidatura roza el 8 % de la intención de voto y ha fijado como meta alcanzar el 10 % para duplicar así la representación parlamentaria actual y restar escaños a Vox, ha dicho.

PUBLICIDAD

"Igual que en Brasil las encuestas decían que Lula no ganaría, en una sola semana la movilización popular demostró que la última palabra la tiene la gente, el pueblo, los barrios y la mayoría social trabajadora", ha sostenido la exalcaldesa de Barcelona.

Durante su intervención, Colau ha situado entre los ejes prioritarios de su propuesta económica el incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas para financiar la sanidad y la educación públicas, así como la "expropiación de pisos a los fondos buitre" si revalidan un ejecutivo central progresista tras el 29N. EFE

PUBLICIDAD

1011265

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”