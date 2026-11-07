Cayetana Álvarez de Toledo (PP) llama a la "revolución de la decencia" para recuperar lo público

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'Conversaciones con Cayetana' ha tenido este sábado una parada en Teruel. La diputada del Partido Popular y número dos de la candidatura al Congreso por Madrid ha protagonizado un acto de precampaña en la capital turolense, donde ha reivindicado la honestidad, la responsabilidad y la ejemplaridad como principios fundamentales de la actividad política, llamando a "la revolución de la decencia" para recuperar lo público y la reconstrucción nacional.

Este ha sido uno de los encuentros y eventos públicos protagonizados por la diputada y portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en los que dialoga con simpatizantes, militantes y ciudadanos sobre la actualidad política de España, la situación institucional y su propuesta de "revolución de la decencia" frente al gobierno de Pedro Sánchez.

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El encuentro ha reunido a más de 400 personas y ha contado también con la participación de la presidenta provincial del Partido Popular y candidata al Senado en las próximas elecciones del 29 de noviembre, Emma Buj, y el número por Teruel al Congreso de los Diputados y alcalde de Calanda, Alberto Herrero.

Álvarez de Toledo ha aprovechado su intervención para defender la necesidad de recuperar el prestigio de las instituciones. Se ha referido al mitín protagonizado ayer por Pedro Sánchez en Valencia en el se coreó el el nombre de Óscar Puente, "responsable de la muerte de 115 personas", ha denunciado. "Se comienza pactando con Bildu y se acaba coreando al responsable de la muerte de 115 personas", ha lamentado.

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RECUPERAR LA CONFIANZA

Uno de los principales mensajes de Cayetana Álvarez de Toledo ha sido su defensa de lo que denomina una "revolución de la decencia", una propuesta política con la que el PP pretende reivindicar la honestidad, la moralidad y la ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

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"Hay que recuperar el principio del mérito, elegir a los mejores eliminando a vividores y cantamañanas". La diputada ha defendido una España unida, libre y optimista, y ha apostado por fortalecer las clases medias, facilitar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para los jóvenes, al tiempo que ha reclamado preservar la independencia de las instituciones y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de los responsables políticos.

"Aquí se viene a trabajar, queremos jóvenes formados capaces de competir en todo el mundo", ha señalado Álvarez de Toledo, quien también ha lamentado el desamparo en el que se encuentran hoy en día.

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"Se emancipan 15 años más tarde que el resto de Europa", ha lamentado, y ha apostado por poner más suelo en el mercado para crear más viviendas y abaratarla, eliminar la ocupación, además de bajar los impuestos para ayudar a los jóvenes.

Abundando en la vivienda, ha recordado la promesa de Feijóo de construir un millón de viviendas. Álvarez ha ironizado con el eslogan del PSOE de "no todos somos iguales". "Claro que no todos somos iguales, porque no tenemos un familiar proxeneta, ni nos vamos de vacaciones al día siguiente de que invadan nuestro país", afirmación que ha arrancado numerosos aplausos.

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En el tramo final de su intervención, Álvarez de Toledo ha hablado de inmigración. "Claro que es necesaria la inmigración que tiene que venir a trabajar y a integrarse en unos valores mejores de los que proceden no porque sean nuestros sino porque son los que permiten a los distintos convivir en paz y libertad".

"La ley debe ser igual para todos que entran de manera legal a nuestro país", ha sentenciado. La diputada ha apelado a la participación ciudadana y ha animado a los asistentes a convertirse en "militantes de la democracia", en referencia a la importancia que concede a la implicación de los ciudadanos en la vida pública.

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El acto no se ha limitado a las preguntas del periodista que ha dirigido la entrevista. Se ha abierto un foro con los asistentes, en el que se han abordado algunas de las principales preocupaciones sociales y políticas como la situación de algunos pueblos de la denominada "España vaciada".

Por su parte, Emma Buj ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política en España, centrada en el fortalecimiento de las instituciones, la creación de oportunidades para los jóvenes y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

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La presidenta provincial del PP en Teruel ha sido la encargada de abrir el encuentro y ha destacado la importancia de la próxima cita electoral para el futuro del país.

La presencia de Cayetana Álvarez de Toledo en Teruel se enmarca en la actividad de precampaña del Partido Popular en la Comunidad de Aragón. La formación ha reunido a un buen número de simpatizantes del Partido Popular que han dejado pequeñas las instalaciones del antiguo Banco de España, hoy sede del CEFCA.

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