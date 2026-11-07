Buxadé (Vox) denuncia el saqueo de fondos de seguridad ferroviaria: "La corrupción mata"

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Miranda de Ebro (Burgos), 7 nov (EFE).- El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado el uso de los fondos para la seguridad del sistema de ferroviario y ha asegurado que "la corrupción mata".

En declaraciones ante los periodistas en Miranda de Ebro (Burgos) en un acto de precampaña electoral, Buxadé ha lamentado que el dinero para las partidas que se tenía que haber dedicado al mantenimiento de las infraestructuras "se lo han llevado crudo".

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También ha reprochado la "irresponsabilidad" del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), por aplaudirle.

A juicio de Buxadé, el Gobierno pretende que con la renuncia del exministro "quede todo saldado", una idea que ha rechazado por la memoria de los fallecidos, heridos y allegados de los últimos accidentes ferroviarios.

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"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para exigir sus responsabilidades, por supuesto incluso penales, porque son responsables de esas muertes", ha afirmado.

Buxadé también ha hecho referencia a la situación de Ceuta y ha aseverado que el gobierno que salga tras las elecciones del próximo 29 de noviembre tiene que tener a la Ciudad Autónoma "en el punto de mira para liberarla de la invasión y para garantizar la libertad y la seguridad de los ceutís".

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El europarlamentario ha denunciado que cien días después de la "invasión" de Ceuta aún quedan "15.000 inmigrantes ilegales que siguen campando por sus anchas", mientras el Gobierno se ha gastado 567 millones de euros en atender a los migrantes. EFE