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Bolaños pide que "la ultraderecha no meta sus manazas en el sistema público de pensiones"

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Madrid, 7 nov (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato socialista al Congreso por Madrid, Félix Bolaños, ha pedido este sábado que "la ultraderecha no meta sus manazas en el sistema público de pensiones para garantizárselo a todos y a todas".

En un acto en el centro municipal Las Dehesillas de Leganés (Madrid), Bolaños ha recordado que el líder de Vox, Santiago Abascal, de "la ultraderechita cobarde", ha dicho que "qué más da si el sistema de pensiones es público, privado o mixto y que eso es una cuestión técnica".

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"La cuestión técnica es que la ultraderecha no meta sus manazas en el sistema público de pensiones para garantizárselo a todos y a todas", ha subrayado el ministro.

Bolaños ha resaltado que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, acaba de ser destituido "porque privatizó el sistema público de pensiones, ha quebrado el banco que soportaba la parte privada y hoy están en riesgo las pensiones".

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En su intervención, el ministro ha destacado que, en España, las pensiones que hoy reciben los pensionistas son 500 euros más altas que en 2018.

Ha explicado que si se hubiera aplicado la ley que aprobó Mariano Rajoy, que suponía una subida automática de un 0,25 cada año, pasara lo que pasara con el coste de la vida, esas pensiones que han aumentado 500 euros hubieran subido 30 euros, de manera que "los pensionistas están cobrando 470 euros más de pensión gracias a Pedro Sánchez".

Bolaños ha sostenido que "no podemos tener ministros ultraderechistas en el Gobierno" y ha rechazado el "envoltorio con mucha purpurina", que contiene "el regalito" de "la ultraderecha que hoy representan tanto el PP como Vox".

El ministro ha agregado que "todos los algoritmos trucados, todos los poderes, todo el dinero del mundo no vale para manipular a la gente que sabe que nosotros somos los suyos, los que les defendemos", mientras que "ellos no miran a la gente y, por eso, se desmoronan cuando gobiernan".

Bolaños ha apuntado que, en Brasil, Lula ha dado la vuelta a la campaña de las elecciones presidenciales en la última semana "apelando a la gente desde el corazón", mientras que los demócratas en Estados Unidos le han dado "un repaso considerable al trumpismo" y han dejado bien claro que no quieren políticas ultras porque perjudican a la mayoría de la gente.

A su juicio, en las próximas elecciones del 29 de noviembre "nos estamos jugando algo que no sucedía en España desde la dictadura y es que haya ministros ultraderechistas en el Gobierno", por lo que "la movilización del día 29 tiene que ser masiva". EFE

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