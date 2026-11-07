Espana agencias

Atlético-Barcelona, liderato en conflicto con Julián Alvarez en el foco

Guardar

Madrid/Barcelona, 7 nov (EFE).- La duodécima jornada de LaLiga EA Sports desata un partido tremendo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, enfrentados a presión en el Metropolitano en un pulso directo por el liderato, entre la tensión todavía latente de todo el conflicto veraniego a cuenta de Julián Alvarez y los polémicos duelos de la pasada temporada dentro y fuera del campo.

Es un partidazo en lo deportivo. El rival a batir es el Barcelona, el vigente campeón y el líder. El aspirante es el Atlético, con sus siete victorias consecutivas en LaLiga, pero también con la última derrota contra el Bayern, cuando recuperó complejos pasados, y con una secuencia de resultados ligueros contra el equipo azulgrana inquietantes: una victoria en sus últimos diez duelos en este torneo antes de recibirlo en el Metropolitano.

PUBLICIDAD

Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín Lopez, Anthony Gordon; y Raphinha contra Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena; Kang in Lee y Julián Alvarez, en el centro del foco.

Y un liderado por sostener o por ganar, según la perspectiva. Disputados ya 33 puntos a lo largo de once jornadas, apenas dos puntos los separan en la tabla. Es el margen que tiene el Barcelona sobre el Atlético, que debe ganar para voltear ya la cima, en su reencuentro de este domingo, con tantos alicientes y tantas cuentas pendientes. No es un partido más. Menos aún con toda la vorágine que los ha enfrentado visiblemente este año.

PUBLICIDAD

El punto máximo fue Julian Alvarez, el foco del conflicto público, insistente desde junio, pretendido de forma reiterada por el Barcelona y cuando proclamó su deseo de ser traspasado; creciente en julio y disparado en agosto, con la frustración del futbolista y el club azulgrana de la imposibilidad de su traspaso, hasta que todo quedó como estaba, con el delantero argentino en el Atlético…

Y como su líder ofensivo este domingo contra el Barcelona, como lo fue en las dos eliminatorias de la pasada temporada, una en los cuartos de final de la Liga de Campeones (0-2 en la ida para el conjunto rojiblanco y 1-2 en la vuelta para el equipo azulgrana) y otra en las semifinales de la Copa del Rey: del apoteósico 4-0 del Metropolitano al imponente 3-0 del Camp Nou. Pura emoción, vértigo y fútbol.

De poder a poder, rodeados de polémica y cruce de palabras. Revanchas también pendientes que confluyen ahora en el Metropolitano, donde el Atlético se siente fuerte. Solo tiene la baja de Cristian ‘Cuti’ Romero, que se pierde su cuarto encuentro consecutivo por lesión (fue convocado el pasado sábado contra el Levante, pero no jugó ningún minuto), y recupera a Johnny Cardoso y Morten Hjulmand, dos recursos para el medio campo al que apunta, sin embargo, Koke Resurrección, el más fiable de todos.

El capitán se perfila como titular ya, tras su reaparición contra el Bayern después de cinco partidos de baja; Pablo Barrios, llamado por la selección campeona del mundo en la próxima convocatoria, es indiscutible en el medio campo; Marcos Llorente retrocederá de nuevo a la defensa, junto a Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo; y Kang in Lee volverá al once por detrás de Julián Alvarez, secundado por Álex Baena y Giuliano Simeone. Salen del once Robin Le Normand y Alexander Sorloth del 0-2 con el Bayern.

El Barça llega a la cita mermado por las bajas. Es especialmente sensible la de Rodrigo Hernández, intocable para Flick en el centro del campo, y a ella se añaden las de Jules Kounde y Xavi Espart en defensa y las de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque.

Sin embargo, el preparador alemán recuperará a los zagueros Eric Garcia y Andreas Christensen, que este sábado se han ejercitado con el grupo.

Ante un rival de la entidad del Atlético de Madrid, se espera que Flick alinee su once de gala, con solo dos dudas motivadas por las lesiones: si Eric recuperará el puesto como lateral derecho en el lugar del joven Brian Fariñas y si será Marc Bernal o Frenkie de Jong quien acompañe a Pedri González en la medular.

El conjunto catalán buscará la revancha en el Metropolitano y repetir los dos triunfos del curso pasado en LaLiga EA Sports (3-1 y 1-2).

Una victoria, además, permitiría al Barcelona mantener el liderato en el parón internacional, alejar a cinco puntos a un rival directo y dar el primer golpe de autoridad del curso en un gran escenario, puesto que, hasta el momento, ha vencido en 13 de los 15 partidos que ha disputado, pero perdió ante los dos oponentes de mayor entidad, el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2).

La voracidad goleadora es el gran argumento del equipo azulgrana. Raphinha, reconvertido a delantero centro tras el fichaje frustrado de Julián Álvarez, acumula 19 tantos en 13 partidos y Lamine Yamal le sigue de cerca con 13 dianas en 15 choques. Por contra, el gran debe del Barcelona es la solidez defensiva, algo que el Atlético ya explotó el curso pasado, especialmente en las transiciones y el juego por las bandas.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Kang in y Julián Alvarez.

Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.

Árbitro: Javier Alberola (C. Castellano-manchego).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 21:00 (20:00 GMT). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

La hija de Rosa Benito se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar con claridad de cómo recibió el documental y cómo está su clan familiar

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”