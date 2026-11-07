Armengol defiende que las 'kellys' se jubilen anticipadamente y por ley se reconozcan enfermedades profesionales

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La secretaria general del PSIB-PSOE y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Baleares, Francina Armengol, ha defendido en Ibiza la necesidad de reconocer por ley las enfermedades profesionales de las camareras de piso y avanzar hacia la jubilación anticipada de este colectivo.

Según ha declarado ante los medios de comunicación, "una persona no se tendría que jubilar con el cuerpo roto, esta es la realidad de muchísimas camareras de piso y no es justo".

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Tras reunirse con un grupo de trabajadoras de este sector en Ibiza, Francina Armengol ha reivindicado el papel "imprescindible" de estas profesionales para el funcionamiento del sector hotelero, asegurando que, sin ellas, los empresarios hoteleros no tendrían tanta productividad en sus empresas.

En este sentido, ha recordado las medidas impulsadas durante su etapa como presidenta del Govern, especialmente la Ley de Turismo, la primera de toda España en establecer la obligación de sustituir las camas de los establecimientos hoteleros por camas elevables para prevenir enfermedades profesionales.

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Armengol ha denunciado que esta medida no se está cumpliendo actualmente en las Islas y que tampoco se aplican las medidas de carga de trabajo necesarias para garantizar unas condiciones laborales dignas.

Asimismo, ha insistido en que el reconocimiento de estas enfermedades y la jubilación anticipada son dos reivindicaciones fundamentales del colectivo.

En este sentido, ha defendido que las trabajadoras puedan acceder a la jubilación sin tener que asumir las consecuencias físicas acumuladas después de toda una vida laboral.

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La candidata del PSIB-PSOE al Congreso también ha aprovechado la visita a Eivissa para pedir la movilización de la ciudadanía de la isla en apoyo a la huelga general del 11 de noviembre, asegurando que "es necesario que se escuche el clamor de las políticas de vivienda, que son competencia del Govern y de los ayuntamientos y que aquí en la isla de Ibiza están absolutamente abandonadas".

El PP y Vox amenazan con una privatización del sistema de pensiones de una forma descarada y clara", ha advertido.

Por su parte, la candidata ibicenca del PSOE al Congreso, Milena Herrera, ha destacado que el mercado laboral y la dignidad de las personas trabajadoras son temas prioritarios para los socialistas en esta campaña electoral. "Detrás de cada número hay una persona", ha dicho.

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