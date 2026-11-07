Antonio Pérez: "Tenemos ganas de conseguir una Finalissima que no hemos ganado"

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Jaén, 7 nov (EFE).- El jiennense Antonio Pérez afronta esta domingo una nueva cita con la historia con la selección española de fútbol sala, que buscará ante Brasil en Niterói un título que todavía no figura en sus vitrinas y que dijo a EFE que tienen "ganas de conseguir" por vez primera.

El cierre del Barça, que cumplió 26 años el pasado 19 de octubre, aspira a conquistar su segundo trofeo con el combinado nacional después de proclamarse campeón de Europa y ser elegido mejor jugador y máximo goleador del torneo continental, con siete tantos.

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"Las sensaciones son muy buenas. Tenemos ganas de que empiece el partido y de volver a competir con la selección", indicó Antonio Pérez, quien advirtió de la dificultad del encuentro ante Brasil, que jugará en casa y contará con el respaldo de su afición.

"Sabemos que va a ser un partido duro. Hemos estado entrenando bien, la gente está con mucha ilusión y tenemos ganas de conseguir una competición que todavía no tenemos en las vitrinas", expresó el internacional, que pidió afrontar la final "poco a poco", consciente de que será "un partido muy complicado", indicó a EFE.

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España alcanzó la final tras superar a Portugal en una semifinal que terminó 2-2 y se decidió en los penaltis (8-7). El jiennense participó en el triunfo de un equipo que encontró en Jesús Herrero a su gran protagonista, con dos lanzamientos detenidos en la tanda, en la que Pérez anotó un gol. EFE

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