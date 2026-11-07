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Ansotegi: "El Sabadell es el claro ejemplo de equipo duro"

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San Sebastián, 7 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, advirtió este sábado de la exigencia que supondrá para su equipo visitar al Sabadell, "el claro ejemplo de equipo duro, con una presión muy fuerte, duelos intensos y una línea defensiva dinámica que busca jugar rápido en tu campo", aseguró.

"Va a ser un partido dificilísimo e intentaremos buscar sus puntos débiles", anunció Ansotegi durante la previa del encuentro que enfrentará a ambos equipos en LaLiga Hypermotion.

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Una comparecencia en la que valoró la inyección de moral conseguida tras su victoria frente al Girona y confirmó que el central Kazunari Kita estará disponible ante el Sabadell, tras obtener el permiso de la federación japonesa antes de concentrarse con la Sub-21 de su país.

"Me alegro sobre todo por los chavales, porque ves cómo trabajan cada día y dolía que no tuviesen ese premio. Ganar a un rival como el Girona no es fácil. A veces entra la ansiedad de querer finiquitarlo rápido. Sabemos que nos toca pelear a tope en cada partido y que los detalles deciden", reflexionó.

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Respecto al parte de la plantilla, el técnico de Berriatua aclaró que Kita entrenó con normalidad tras sufrir calambres ante el cuadro catalán y agradeció la predisposición de la Federación Japonesa de Fútbol para permitir que el zaguero juegue el lunes, antes de concentrarse con la selección sub-21 nipona.

Además, explicó que Ropero completó la semana a gran ritmo después de superar unas molestias bucales, mientras que Ibai Aguirre es duda por sobrecarga y Ekain Orobengoa continúa como baja de larga duración.

El Sanse también se encuentra pendiente de la gestión de minutos de sus futbolistas citados por el primer equipo realista, como Gorka Carrera o Beitia. EFE

pbl/cl/og

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