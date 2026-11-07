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Alfaro convoca a estrella del Olimpia Eduardo Delmás para amistosos ante Singapur y Japón

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Asunción, 7 nov (EFE).- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, convocó este sábado a 27 futbolistas para disputar los partidos amistosos ante Singapur y Japón, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, entre ellos la joven estrella del Olimpia, el mediocampista Eduardo Delmás, una de las promesas del balompié guaraní.

El seleccionador llamó a 20 jugadores de clubes internacionales y a siete de equipos paraguayos para los encuentros con los asiáticos que servirán de preparación para las eliminatorias del Mundial 2030.

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Formado en las divisiones inferiores de Olimpia, Eduardo Delmás, debutará con 19 años en la selección paraguaya tras el protagonismo que ha ganado en la liga local por su habilidad técnica y capacidad para generar juego ofensivo, unas cualidades que han despertado el interés de clubes extranjeros.

Los juegos ante Singapur y Japón servirán a Alfaro para probar otros debutantes como Allan Wlk, atacante del Lanús argentino, o el arquero Facundo Insfrán, del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

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Alfaro aprovechará también para evaluar el desempeño de detanteros como Hugo Benítez, del Nacional paraguayo, Robert Morales, del Pumas mexicano, Gustavo Caballero del Santos brasileño, que acompañarán a los infaltables Miguel Almirón del Atlanta United estadounidense, y Julio Enciso del Ipswich Town inglés.

Ambos encuentros tendrán como escenario el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang.

Se trata del segundo combo de partidos amistosos que afronta Paraguay tras su paso por el Mundial 2026, en el que la Albirroja acabó entre las 16 mejores.

El conjunto de Alfaro, fiel a su conocida fórmula defensiva, llega en buena forma tras imponerse a Bolivia por 2-0 y a Colombia por 1-0 en los amistosos disputados en septiembre pasado.

- Esta es la lista de convocados:

Arqueros: Orlando Gil (Lille Olympique-FRA), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional), Facundo Insfrán (Al-Wahda-EAU)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland-ENG), Junior Alonso (Atlanta United-EE. UU.), Cléver Ferreira (Atlético Tucumán-ARG), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS).UU), Cléver Ferreira (Atlético Tucumán- ARG), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS).

Mediocampistas: Alexandro Maidana (Talleres, ARG), Alan Benítez (Libertad), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA), Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna-ESP), Eduardo Delmás (Olimpia), Diego Gómez (Brighton-ENG), Maurício Magalhares (Palmeiras-BRAS), Matías Galarza (Inter Miami-EE.UU.), Matías Villasanti (Gremio-BRA), Braian Ojeda (Orlando City-EE-UU).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United-EE.UU), Julio Enciso (Ipswich Town-ENG), Gustavo Caballero (Santos-BRA), Allan Wlk (Lanús-ARG), Hugo Benítez (Nacional), Robert Morales (Pumas Unam-MEX).EFE

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