6-0. Corea del Norte golea y deja a Brasil sin el bronce

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- Set, partido y medalla de bronce para Corea del Norte, que derrotó este sábado a Brasil por un contundente 6-0 en el partido por el tercer puesto del Mundial femenino sub-17 que se disputa en Marruecos.

Las norcoreanas, vigentes campeonas, no dieron ninguna opción a la 'Canarinha', que buscaba alzarse con el primer metal de su historia en la categoría, un hito para el que le tocará volver a esperar.

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Los tantos en la primera parte de Kim Won-Sim y Ri Ui-Gyong permitieron al conjunto asiático encarar los 45 minutos restantes con un placentero 2-0.

Tras el descanso y con Brasil en la búsqueda de un empate que acercase la igualada, Corea del Norte, que llegaba a la cita como uno de los mejores ataques del torneo con 23 tantos, desató la locura con cuatro goles más, obra de Ri Ye-Rim, Ri Ui-Gyong (doblete), Yu Jong-Hyang y Ri Kyong-Im.

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Así, la Brasil de Rilany Silva, única mujer entre los cuatro técnicos que alcanzaron las semifinales, termina sin conseguir la ansiada medalla en un Mundial sub-17, mientras que Corea del Norte, una de las grandes potencias, finaliza con una meritoria medalla de bronce.

La final del torneo también se disputará este sábado, con las selecciones de Japón y Nigeria como aspirantes al trono. EFE