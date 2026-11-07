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1-1. Un gol de Campos en el 92 evita el liderato al Real Madrid

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Bilbao, 7 nov (EFE).- El Athletic y el Real Madrid empataron a un gol en Lezama en un intenso partido en el que un gol de la delantera local Ane Campos en el minuto 92 neutralizó el de Eva Navarro en el 85 y evitó que el equipo blanco se colocara líder de la Liga F.

Un centro-chut envenenado de la delantera murciana que sorprendió a la internacional Nanclares adelantó al Real Madrid, que sufrió para ponerse por delante en el marcador y que vio cómo se le escurría la victoria entre los dedos cuando Campos aprovechó una pelota que no acertó a atajar Frohms para poner el 1-1 definitivo.

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Al margen de perder la posibilidad ponerde alzarse al liderato, al menos hasta el domingo, lo peor del partido para el cuadro blanco fue la lesión de su estrella Linda Caicedo.

La colombiana, tras realizar un disparo a puerta a la hora de juego, se fue al suelo visiblemente dolorida y tuvo que retirarse del campo con ayuda y sin prácticamente poder apoyar la pierna derecha.

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La primera mitad resultó muy equilibrada. El cuadro blanco llevó la iniciativa, pero se estrelló con un Athletic que juntó sus líneas con orden para neutralizar prácticamente todo el juego de ataque de su rival.

Las jugadoras de Pau Quesada encontraron poco espacio para maniobrar y salvo la movilidad de Caicedo o algún balón colgado desde las bandas el Real Madrid, poco fino en el último pase, apenas creó peligro en el área de Nanclares.

A pesar de ese dominio madridista el primer disparo del partido con cierta intención, el único que sumaron ambos equipos en la primera parte, fue un chut de Sara Ortega en el minuto 24 que hizo lucirse a Frohms.

Tras el descanso se mantuvo el mismo guion y tras la lesión de Caicedo, muy activa, al Real Madrid le costó recuperar el ritmo hasta que se encontró con el gol en la acción prácticamente aislada de Eva Navarro.

El coraje del Athletic tuvo recompensa en el tiempo extra en una acción de '9' de Campos, que, muy atenta, no dio opción de rectificar a Frohms en su error a un tiro de Valero y rubricó un punto para las jugadoras de Víctor Martín.

- Ficha técnica:

1.- Athletic Club: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Maddi, Garazi (Nerea Benito, min.89); Agote, Pinedo, Valero, Amezaga (Gurtubay, min.76); Sara Ortega y Azkona (Campos, min,89).

1.- Real Madrid: Frohms; Cristóbal, Méndez, Lakrar, Eva Navarro; Caruso (Schröder, min.57), Elisa (Irune, min.57), Andreia; Keukelaar (Athenea, min.57), Caicedo (Bruun, min.64) y Beerensteyn (Däbritz, min.72).

Goles: 0-1, min.85: Eva Navarro. 1-1, min.92: Campos.

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (Comité gallego). Mostró tarjeta amarillas a Pinedo (m.78), Ortega (m.111) y Pau Quesada (m.113).

Incidencias: partido de la 10ª jornada de la Liga F disputado en Lezama con 1.293 espectadores en las gradas. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y en el minuto 9 se paró el partido para homenajear con otro minuto de aplausos al futbolista del Tenerife fallecido el pasado martes. EFE

ibn/ism

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