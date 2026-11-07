1-1. Jacob Murphy y Muniz establecen un empate insuficiente

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Un golazo de Jacob Murphy en el minuto 80 desniveló el marcador de repente a favor del Newcastle, pero casi inmediatamente después empató Rodrigo Muniz para el Fulham de Álvaro Arbeloa, en una igualada insuficiente para los dos, que se mantienen en una zona intrascendente de la tabla (1-1).

Hasta entonces, los remates a portería habían sido reducidos, en un lado y en otro, hasta que Jacob Murphy anotó el 0-1 con un fantástico y potente zurdazo desde lejos.

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No habían pasado ni tres minutos, cuando Rodrigo Muniz logró el 1-1 con un remate desde dentro del área.

El Fulham de Álvaro Arbeloa suma cuatro jornadas seguidas sin perder, con dos victorias y dos empates, mientras que el Newcastle tan solo ha ganado uno de sus últimos cinco choques en la Premier League. EFE

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