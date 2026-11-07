1-0. Odegaard preserva el liderato

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Martin Odegaard surgió oportuno dentro del área ya en el minuto 72, alcanzó el rechace de Tzolakis, portero del Hull City, a un remate de Noni Madueke y batió al guardameta por el único sitio donde había espacio para salvar el liderato del Arsenal, aliviado y ganador por el 1-0, que le costó mucho sudor e insistencia.

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Un triunfo mínimo, un partido siempre bajo su control y un liderato reafirmado, pero con la duda incesante que tiene últimamente en su rendimiento ofensivo el grupo de Mikel Arteta, que ha ganado sus tres últimos duelos de la competición liguera por 1-0 o 0-1, pero que también ha sido capaz de permanecer imbatido en siete de las diez jornadas.

El Arsenal necesita más en ataque. En tales registros de inversión, potencia y futbolistas en sus líneas ofensivas, debe crear mucho más de lo que genera en cuanto a ocasiones. Aún le cuesta. Es un aspecto pendiente en el presente del conjunto inglés, cuya fortaleza defensiva es indiscutible. También su manejo de la posesión y su clase. Falta más fluidez en los últimos metros, más desborde, más gol, pero, sobre todo, más remates.

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Cierto que en el equilibro entre su ataque y su defensa lo hacen un equipo de una dimensión enorme. La victoria mínima es suficiente, más que válida. Es el vigente campeón de la liga inglesa, el líder de nuevo de esa competición y el finalista de la Liga de Campeones. La pasada jornada ascendió al liderato con un 0-1 en Anfield. Es concreto.

Pero en los estándares que se quiere mover, a todo lo que quiere aspirar, debe mantener muy presente la exigencia de crecer en todos esos aspectos de ataque. Le volvieron a falta en su estadio está sábado contra el Hull City, siete duelos sin ganar cuando asomó por el estadio Emirates, pero con cinco de ellos sin perder, por sendos empates.

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Era un aviso para el Arsenal y Mikel Arteta. No es fácil ganar al Hull. Lo sintió durante toda la primera parte, aferrado a su posesión y los remates de Declan Rice. El centrocampista, en todos los lados casi siempre, fue el mayor valor ofensivo del conjunto 'gunner' en la primera parte: dos tiros desde lejos y, sobre todo, un cabezazo. Las mejores opciones. Tuvo también su ocasión el Hull en la primera mitad, cuando Raya intervino ante Stroud.

La ofensiva creció, las ocasiones no tanto. No necesitó apenas paradas el portero del Hull para sostener el 0-0 cuando el encuentro ya rebasó la hora de partido. Nada más una intervención a ras de suelo, con el pie, para un disparo de Noni Madueke. Había más sensación de amenaza que peligro real. Lo sabía Arteta, que acudió a Merino y Gyokeres, primero, y a Eberechi Eze y Piero Hincapié, después. Es un reflejo de su potente plantilla.

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El gol lo generó Madueke, de nuevo incisivo por el lado derecho, con ese regate de dentro hacia afuera para soltar un zurdazo que no logró atrapar del todo Tzolakis, con la mala fortuna de que fue para el sitio que no debía, donde llegó Odegaard para impulsar el gol, sellar la victoria y fortalecer el liderato del Arsenal por segunda jornada consecutiva.

- Ficha técnica:

1 - Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori (Hincapié, min. 70); Bruno Guimaraes, Rice (Mikel Merino, min. 64); Madueke, Odegaard, Tzolis (Eze, min. 70); Havertz (Gyokeres, min. 64).

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0 - Hull City: Tzolakis; Coyle (Norton Cuffy, min. 61), Ajayi (Herrington, min. 69), Egan, Mendy, Stroud (Giles, min. 75); Iroegbunam (Mouzakitis, min. 75), Gourna-Douath, Slater; Cho (Gelhartd, min. 61) y McBurnie.

Gol: 1-0, min. 72: Odegaard.

Árbitro: Farai Hallam. Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Coyle (min. 35) y Norton-Cuffy (min. 62).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League inglesa disputado en el estadio Emirates de Londres ante unos 60.000 espectadores. EFE