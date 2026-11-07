0-1. El Espanyol gana en Granada gracias a un polémico penalti

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Granada, 7 nov (EFE).- El Espanyol logró su segunda victoria seguida en la Liga F, y la primera de la temporada como visitante, al ganar este sábado por 0-1 gracias a un polémico penalti al Granada, que apenas creo peligro en el choque y enlaza tres jornadas sin ganar.

El Granada dominó en la primera media hora, con una clara ocasión para adelantarse en el marcador de Naiara Sanmartín a la que respondió con una sensacional parada Meritxell Muñoz.

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El Espanyol mejoró con el paso de los minutos hasta arrasar a su rival en el cuarto de hora previo al descanso, en el que marcó el 0-1 en un polémico penalti por mano de Daniela Miñambres, ya que el impactó en su extremidad venía de un rechace en su propio cuerpo, que transformó en gol Paula Gutiérrez.

Las visitantes pudieron sentenciar la contienda antes del descanso con claras ocasiones de Anita Marcos e Iara Lacosta, a las que respondió con paradas salvadoras para el Granada la meta Laura Sánchez.

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Las visitantes, ya con ventaja en el marcador, controlaron el duelo en el segundo tiempo ante un Granada incapaz ni de reaccionar ni de crear peligro, salvo una clara opción en el tiempo añadido para empatar de Iris Ashley, mientras que Laura Sánchez evitó de nuevo varias veces que la ventaja espanyolista fuese mayor.

Ficha técnica:

0- Granada: Laura Sánchez, Jenni López, Jujuba, Teresa (Álvarez, min. 85), Paula Perea (Zafra, min. 85), Miñambres, Miku (Vera Molina, min. 66), Guridi (Raquel Gil, min. 66), Blanca (Fon, min. 71), Naiara Sanmartín e Iris Ashley.

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1- Espanyol: Meritxell Muñoz, Vallejo, Guerra, Raquel, Domenech, Bicho (Naima, min. 81), Arana (Clara, min. 46), Paula, Iara (Browne, min. 72), Anita Marcos (Escot, min. 72) y Ona (Mar, min. 81).

Goles: 0-1, (min. 42) Paula, de penalti.

Árbitro: María Gloria Planes (C. Murciano). Mostró cartulina amarilla a las locales Blanca (min. 21), Naiara Sanmartín (min. 35), Guridi (min. 36), Paula Perea (min. 71), Iris Ashley (min. 81), Jenni López (min. 82) y el entrenador Adrián Martín (min. 45 +3), y a las visitantes Bicho (min. 31), Guerra (min. 86) y la entrenadora Sara Monforte (min. 35).

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Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga F disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante 250 espectadores aproximadamente. EFE

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