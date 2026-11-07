Espana agencias

0-1. El Espanyol gana en Granada gracias a un polémico penalti

Guardar

Granada, 7 nov (EFE).- El Espanyol logró su segunda victoria seguida en la Liga F, y la primera de la temporada como visitante, al ganar este sábado por 0-1 gracias a un polémico penalti al Granada, que apenas creo peligro en el choque y enlaza tres jornadas sin ganar.

El Granada dominó en la primera media hora, con una clara ocasión para adelantarse en el marcador de Naiara Sanmartín a la que respondió con una sensacional parada Meritxell Muñoz.

PUBLICIDAD

El Espanyol mejoró con el paso de los minutos hasta arrasar a su rival en el cuarto de hora previo al descanso, en el que marcó el 0-1 en un polémico penalti por mano de Daniela Miñambres, ya que el impactó en su extremidad venía de un rechace en su propio cuerpo, que transformó en gol Paula Gutiérrez.

Las visitantes pudieron sentenciar la contienda antes del descanso con claras ocasiones de Anita Marcos e Iara Lacosta, a las que respondió con paradas salvadoras para el Granada la meta Laura Sánchez.

PUBLICIDAD

Las visitantes, ya con ventaja en el marcador, controlaron el duelo en el segundo tiempo ante un Granada incapaz ni de reaccionar ni de crear peligro, salvo una clara opción en el tiempo añadido para empatar de Iris Ashley, mientras que Laura Sánchez evitó de nuevo varias veces que la ventaja espanyolista fuese mayor.

Ficha técnica:

0- Granada: Laura Sánchez, Jenni López, Jujuba, Teresa (Álvarez, min. 85), Paula Perea (Zafra, min. 85), Miñambres, Miku (Vera Molina, min. 66), Guridi (Raquel Gil, min. 66), Blanca (Fon, min. 71), Naiara Sanmartín e Iris Ashley.

1- Espanyol: Meritxell Muñoz, Vallejo, Guerra, Raquel, Domenech, Bicho (Naima, min. 81), Arana (Clara, min. 46), Paula, Iara (Browne, min. 72), Anita Marcos (Escot, min. 72) y Ona (Mar, min. 81).

Goles: 0-1, (min. 42) Paula, de penalti.

Árbitro: María Gloria Planes (C. Murciano). Mostró cartulina amarilla a las locales Blanca (min. 21), Naiara Sanmartín (min. 35), Guridi (min. 36), Paula Perea (min. 71), Iris Ashley (min. 81), Jenni López (min. 82) y el entrenador Adrián Martín (min. 45 +3), y a las visitantes Bicho (min. 31), Guerra (min. 86) y la entrenadora Sara Monforte (min. 35).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga F disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante 250 espectadores aproximadamente. EFE

jag/cb/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”