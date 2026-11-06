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El presidente de Honduras invitó al presidente del Real Madrid a invertir en su país

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Tegucigalpa, 5 nov (EFE).- El presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien este jueves concluyó su visita a España, donde asistió a la XXX Cumbre Iberoamericana, invitó al titular del Real Madrid y presidente de ACS, Florentino Pérez, a que visite Honduras para que conozca las oportunidades que ofrece a la inversión en obras de infraestructura.

"Lo invité para que pueda ir a Honduras. Hablamos del tema de construcción, porque Honduras viene con bastantes proyectos de construcción de carreteras y otras obras, y si estuviese interesado en invertir en Honduras", dijo Asfura, resalta un comunicado de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

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El gobernante calificó la reunión con el presidente del Real Madrid como "una experiencia positiva" en la que además se habló "sobre el desarrollo del fútbol y las oportunidades de ampliar la presencia de las academias deportivas vinculadas al club -español- en Honduras".

Asfura y Pérez también dialogaron de la posibilidad de fortalecer los programas formativos en materia de fútbol a partir de 2027, mediante un convenio entre el Real Madrid y una empresa hondureña para el desarrollo de academias en el país.

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Aunque no hubo ningún compromiso sobre inversión confirmado, el presidente hondureño resaltó la apertura mostrada por Pérez durante el encuentro y la importancia de continuar acercamientos para proyectar las oportunidades que ofrece Honduras.

Asfura, empresario de la construcción, también expresó su admiración por la remodelación que ha tenido el Estadio Santiago Bernabéu, en el que hubo un intercambio de camisetas con Pérez.

El gobernante centroamericano le obsequió a Pérez una camiseta de la selección de Honduras, en azul y blanco, con el número 10 y el nombre de Florentino Pérez, mientras que el presidente del club español hizo lo mismo entregándole una del Real Madrid, con el número 1 en la espalda y su nombre, Nasry Asfura.

Asfura también recibió una camiseta autografiada del delantero del Real Madrid Kyliam Mbappé, lo que también le emocionó. EFE

(foto)(video)

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