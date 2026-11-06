El Festival de Otoño sube el telón con Robert Wilson, Fernando Pessoa y Maria de Medeiros

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Festival de Otoño de Madrid inaugura este viernes su 44 edición con 'PESSOA-Since I've Been Me', un espectáculo de la compañía del estadounidense Robert Wilson y protagonizado por Maria de Medeiros, una prometedora propuesta por la fuerza del universo visual y sonoro del director de escena, fallecido hace poco más de un año.

Los Teatros del Canal acogen las dos funciones -viernes y sábado- de la primera propuesta de la programación del veterano festival, que cuenta este año con 29 espectáculos de 18 países, con siete estrenos absolutos, y que se une a las celebraciones por el 250 aniversario de los Estados Unidos.

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'PESSOA-Since I've Been Me' es una oportunidad de acercarse a uno de los artistas más influyentes de la escena contemporánea, cuyo trabajo se sustentó en la luz, el color, el espacio, la música, el movimiento y el silencio por encima del diálogo convencional, en unos espectáculos difíciles de catalogar.

Este espectáculo, estrenado en mayo de 2024 en Florencia, es un homenaje al escritor y ensayista portugués Fernando Pessoa, una de las figuras más originales del modernismo del siglo XX a juicio de la compañía de Wilson, que parte de los textos del autor y de sus heterónimos: las identidades ficticias que creó a partir de 1914, con personalidad propia y que es uno de los rasgos más características de su obra.

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"Eran él, pero a la vez no lo eran. Eran sus aliados en una gran aventura: la búsqueda de la voz liberada de la poesía", explica la compañía del estadounidense sobre estos heterónimos (Alexander Search; Bernardo Soares; Vicente Guedes; Alberto Caeiro; Alvaro de Campos o Ricardo Reis).

Los textos -en italiano, francés, portugués e inglés- se muestran en este espectáculo en una sucesión de cuadros escénicos que se deslizan, con la puesta en escena y la vibrante iluminación característica de Wilson.

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Robert Wilson (Waco, Texas, 1941) falleció en Nueva York el 31 de julio de 2025 a los 83 años, dejando tras de sí una larga trayectoria como director de escena, dramaturgo, escenógrafo y artista visual, representada en obras de referencia como 'Einstein on the Beach'.

La oportunidad más reciente de ver en España uno de sus espectáculos fue el pasado 2022, cuando se estrenó en Palma 'Ubu roi', tras su paso por el Festival Grec de Barcelona. En 1999 se presentó en el Festival de Otoño 'The days before death, destruction and Detroit III'.

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Esta es la única colaboración de la compañía del estadounidense con Maria de Medeiros, polifacética actriz, cantante y directora de cine, nacida en Lisboa en 1965, y que ha tenido una estrecha relación profesional con España, donde fue candidata a un Goya en 2026 como actriz de reparto en 'Una quinta portuguesa'.

Medeiros tiene un perfil internacional y multilingüe, aunque profundamente ligado a la cultura portuguesa y la historia de su país, que ha representado en los escenarios teatrales en montajes como 'Castro' o 'Aos nossos filhos', que interpretó como actriz antes de llevarla al cine. EFE

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