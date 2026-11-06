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Clima, biodiversidad y justicia social: los ecologistas piden un "gran pacto" ante el 29N

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Madrid, 6 nov (EFE).- Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas han pedido a los partidos políticos un gran acuerdo para afrontar la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con compromisos "concretos y evaluables" que garanticen el bienestar de la generaciones presentes y futuras.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado este viernes "Un programa por la Tierra: seis propuestas para vivir mejor en un planeta habitable", un documento en el que reclaman que la protección ambiental se convierta en prioridad de las políticas públicas la próxima legislatura.

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Los ecologistas han argumentado que la emergencia climática y la pérdida acelerada de biodiversidad ya tienen en España consecuencias directas sobre la población al agravar los problemas de salud, encarecer los alimentos, destruir viviendas y profundizar las desigualdades, en un país vulnerable al cambio climático.

Ante esta situación y frente al "cortoplacismo y la polarización política", las organizaciones defienden que "proteger la naturaleza es proteger la salud, los derechos, la seguridad y el bienestar de la sociedad", por lo que urgen a políticas basadas en la ciencia, financiación suficiente y una transición ecológica justa.

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El programa, que las organizaciones publican desde hace más de 22 años antes de las distintas citas electorales, está dividido en seis grandes retos para la próxima legislatura: transformación de pueblos y ciudades; acceso a una alimentación saludable; adaptación al cambio climático; recuperación de la biodiversidad; economía más justa; fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

Entre las medidas climáticas propuestas, las organizaciones han reclamado reforzar la prevención y adaptación frente a inundaciones, incendios forestales y temporales costeros, especialmente para proteger a las personas más vulnerables.

Además, han propuesto acelerar la reducción de emisiones, avanzar hacia un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030 y establecer planes concretos para abandonar los combustibles fósiles antes de 2040, sin dejar atrás a sectores económicos y sociales afectados.

En biodiversidad, han planteado recuperar ecosistemas degradados y revertir el declive de las especies silvestres, con el objetivo de que, para 2030, al menos el 30 % de las especies y hábitats en estado de conservación desfavorable alcancen un estado favorable o muestren una tendencia claramente positiva.

También han pedido proteger y gestionar eficazmente al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina y garantizar que los espacios naturales protegidos cuenten con recursos suficientes.

El documento incluye medidas para mejorar la vida en pueblos y ciudades: facilitar el acceso a una vivienda digna, asequible y eficiente, renaturalizar barrios para combatir el calor y garantizar un transporte público de calidad y accesible en zonas rurales.

Respecto a la alimentación, los ecologistas han defendido precios justos para productores y consumidores, una agricultura respetuosa con la naturaleza, menos pesticidas y fertilizantes y medidas para reducir el desperdicio alimentario y la contaminación del agua.

Las organizaciones han reclamado asimismo una fiscalidad más justa y verde, revisar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y aumentar la inversión pública en conservación y restauración de la naturaleza, además de apoyar la agricultura favorable a la biodiversidad y la pesca artesanal y costera.

En el ámbito democrático, el programa ha apostado por garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, ampliar la participación ciudadana en las decisiones públicas, mejorar la transparencia institucional y combatir la desinformación. EFE

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