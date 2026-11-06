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120-100. Los Warriors de Curry suman su sexta victoria impulsados por Yaxel y el banquillo

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Washington, 5 nov (EFE).- Los Golden State Warriors se impusieron este jueves a los Miami Heat por 120-100 liderados por Stephen Curry, que ha encontrado una nueva vida para el equipo de la mano del 'rookie' Yaxel Lendeborg y de la profundidad de banquillo.

Los Warriors, que empezaron la temporada con tres derrotas, suman ahora seis triunfos consecutivos.

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Curry fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, escoltado por el dominicano Lendeborg con 17 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y tres robos. El campeón de la NCAA con la Universidad de Michigan se ha afianzado en el quinteto de Steve Kerr.

Además de Curry y Lendeborg, los Warriors utilizaron a Draymond Green como director de orquesta con 11 assitencias.

El banquillo se ha convertido en uno de los grandes argumentos de estos Warriors, que domina a las segundas unidades rivales. Este jueves sumó 53 puntos -por 27 Miami-, liderado por Georges Niang (13) y Brandon Williams (10).

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Todo esto, sin Jimmy Butler, aún meses de baja por delante por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, ni Kristaps Porzingis, apartado del equipo por problemas médicos y cuyo sueldo, según se ha sabido esta semana, los Warriors han dejado de pagar.

Warriors y Heat llegaron empatados 53-53 al descanso, pero Golden State ganó el tercer cuarto 38-23, desequilibrando el que hasta entonces había sido un partido muy igualado, marcado por la primera visita de Klay Thompson a San Francisco con la camiseta de Miami.

Davion Mitchell fue el máximo anotador de los Heat con 22 puntos. Giannis Antetokounmpo tuvo que conformarse con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Bam Adebayo completó otro doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes.

Thompson terminó con 11 puntos tras un 3 de 10 en tiros de campo y un 2 de 7 desde el perímetro, muy lejos del nivel que ofreció durante sus once temporadas en la Bahía.

Los Heat no terminan de dar con la tecla tras la sonada llegada este verano de Antetokounmpo y solo han ganado tres de los nueve partidos disputados.

En el otro partido de este jueves, los Phoenix Suns se impusieron a los Orlando Magic por 117-104, con 30 puntos de Devin Booker y 24 de Dillon Brooks, e impulsados por su acierto desde el perímetro, con 17 triples en 34 intentos (50 %).

En unos Magic castigados por sus 25 pérdidas, Wendell Carter Jr. anotó 27 puntos y atrapó 13 rebotes, Tristan da Silva aportó 18 puntos y Franz Wagner firmó 15 puntos y 15 asistencias.

Tanto los Suns (2-5) como los Magic (2-6) están protagonizando un mal comienzo de temporada. Con su victoria de este jueves, los Suns pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los Magic encadenaron la tercera. EFE

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