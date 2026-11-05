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Hugo González se afianza en el quinteto titular de los Celtics

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Washington, 4 nov (EFE).- El madrileño Hugo González disputó este miércoles su tercer partido seguido como titular con los Boston Celtics de Joe Mazzulla en la victoria por 109-102 sobre los Milwaukee Bucks.

González había sido titular en el triunfo del domingo sobre los Orlando Magic y la derrota del lunes contra los Houston Rockets.

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Contra los Bucks, González firmó 4 puntos tras un 1 de 3 en tiros de campo, 2 rebotes y un tapón con una sola pérdida en poco más de 14 minutos en pista.

Paul George fue el máximo anotador de los Celtics con 25 puntos, mientras que Derrick White aportó 24. Tyler Herro y Jaime Jáquez Jr., dos ex Miami Heat que terminaron en Milwaukee con el traspaso de Giannis Antetokounmpo, firmaron 25 y 18 para los Bucks.

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Con esta titularidad, el canterano del Real Madrid igualó las tres que sumó la temporada pasada, la de su debut en la NBA, en la que empezó en tres de los 74 partidos que disputó. EFE

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