Kubrat de Bulgaria cumple 61 años: el príncipe que se alejó de los focos y triunfa como un reputado cirujano en España

Kubrat de Bulgaria en una imagen de archivo. (Europa Press)

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Aunque pertenece a una de las familias reales más conocidas de Europa, Kubrat de Bulgaria ha elegido una vida muy distinta a la que podría esperarse de un príncipe. Lejos de los compromisos institucionales y de la exposición pública, el tercer hijo de Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo ha construido su trayectoria profesional en España, donde se ha convertido en un reconocido cirujano. Su día a día transcurre entre consultas, quirófanos y pacientes, una vocación que ha terminado convirtiéndose también en una de las grandes señas de identidad de su familia.

Nacido en Madrid el 5 de noviembre de 1965, Kubrat Sajonia-Coburgo-Gotha creció en el seno de la familia del último zar de Bulgaria. Sin embargo, su futuro no estuvo ligado a la política ni a la representación de la Corona. Decidió estudiar Medicina y se licenció en la Universidad de Navarra en 1990, con la calificación de magna cum laude. Posteriormente se especializó en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y completó su formación en proctología en el prestigioso St. Mark’s and Northwick Park Hospital de Londres.

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Su trayectoria ha estado vinculada a algunos de los centros sanitarios más reconocidos de Madrid. Tras trabajar en distintas instituciones, desarrolló su actividad en el Hospital San Camilo, donde llegó a ocupar responsabilidades directivas y a dirigir la Unidad de Coloproctología. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, donde pasa consulta como especialista en cirugía general y proctología.

Una carrera médica construida lejos de los privilegios de su apellido

Captura de pantalla de la página web del doctor Sajonia-Coburgo. (drsajonia-coburgo.com)

Su campo de especialización es muy concreto: el tratamiento de patologías como las hemorroides, las fisuras y las fístulas, además de otras afecciones relacionadas con la zona colorrectal. Es también especialista en cirugía con láser de CO2, una técnica que ha incorporado a su práctica profesional. En su perfil médico explica que lleva más de dos décadas centrado en este ámbito y defiende la importancia de la superespecialización para mantenerse al día de los avances y acumular experiencia.

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Su trabajo ha recibido también reconocimientos. La revista Magazine llegó a incluirlo entre los veinte mejores cirujanos de España, una distinción que refleja el prestigio que ha alcanzado en su especialidad.

Carla Royo-Villanova y una familia de médicos

Carla Royo-Villanova Kubrat de Bulgaria en una imagen de archivo. (Europa Press)

En el terreno personal, Kubrat comparte su vida desde hace más de tres décadas con Carla Royo-Villanova. Se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 19, durante un fin de semana en el pantano de San Juan, donde los padres del príncipe tenían una casa. Seis años después, el 2 de julio de 1993, se casaron en el monasterio de la Encarnación de Madrid. Su boda reunió a representantes de la realeza y la aristocracia, entre ellos los entonces reyes Juan Carlos y Sofía.

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Juntos han formado una familia con tres hijos: Mirko, Lukas y Tirso. Y aquí aparece una de las curiosidades más llamativas de su vida familiar: los dos mayores han heredado la vocación médica de su padre. Mirko se convirtió en cirujano después de completar cinco años de residencia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En septiembre de 2025, Carla compartió en Instagram su orgullo por el nuevo paso profesional de su primogénito y le dedicó unas palabras especialmente emotivas: “Serás un gran cirujano, te viene de sangre y lo supiste aprovechar”.

Mirko de Bulgaria en una imagen de redes sociales. (Instagram @mirkosajonia)

Lukas, por su parte, se decantó por la psiquiatría después de estudiar Medicina en la misma universidad que su padre y su hermano. La noticia de su plaza de formación especializada también fue celebrada públicamente por Carla en redes sociales. Tirso, el menor, rompió con esa tradición familiar y orientó su formación hacia las telecomunicaciones.

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Aunque Kubrat mantiene un perfil mucho más reservado que otros miembros de su familia, su presencia en algunas celebraciones y fotografías familiares permite descubrir esa faceta más personal.

Carla Royo-Villanova y Kubrat de Bulgaria llegan a la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja para asistir al enlace matrimonial entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Moreno (José Oliva / Europa Press)

A su lado, Carla ha compartido momentos de viajes, reuniones y encuentros con sus hijos, siempre con la discreción que caracteriza a la pareja. Una vida alejada del protocolo y de los focos en la que el príncipe ha encontrado su lugar: el de un médico que ha hecho de su profesión su principal carta de presentación.