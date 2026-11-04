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Torres-Bloom, del sindicalismo al póquer, dos caminos hacia Europa

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Juan José Lahuerta

Madrid, 4 nov (EFE).- Ángel Torres trabajó en una fábrica de electrodomésticos, militó en Comisiones Obreras y sufrió dos despidos; Tony Bloom estudió Matemáticas y amasó su fortuna en las apuestas deportivas. Ambos tienen orígenes muy diferentes y formas distintas de entender los negocios y de dirigir un club de fútbol. Este jueves, cruzan sus caminos en el Coliseum, donde el Getafe y el Brighton se enfrentan en la Liga Conferencia.

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Torres (Recas, Toledo, 1952) empezó a trabajar a los 14 años como aprendiz en un taller de coches. Después pasó por Kelvinator, una fábrica de electrodomésticos en la que participó en una huelga, se incorporó a Comisiones Obreras y terminó despedido. Perdió otro empleo en Fuenlabrada antes de emprender una carrera empresarial vinculada a la hostelería, los bingos y el sector inmobiliario que le permitió asumir la presidencia del Getafe en 2002.

Bloom (Brighton, 1970) creció en otro ambiente. Su abuelo fue vicepresidente del club inglés y desde niño frecuentó las gradas del desaparecido Goldstone Ground. Estudió Matemáticas en la Universidad de Manchester y prosperó en las apuestas deportivas. También destacó como jugador de póquer, una afición que le valió el apodo de 'El Lagarto', antes de asumir la presidencia del Brighton en 2009.

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Ambos han llevado a sus equipos a Europa, aunque con distinta frecuencia. Torres suma cuatro participaciones continentales con el Getafe y Bloom, dos con el Brighton. El primero logró la clasificación cinco años después de asumir el cargo; el segundo necesitó catorce para alcanzar el mismo objetivo.

Sus estilos de gestión presentan diferencias. Torres interviene personalmente en fichajes y negociaciones, pese a contar con directores deportivos como Toni Muñoz, Ramón Planes, Nico Rodríguez o Rubén Reyes. Su reciente discrepancia pública con José Bordalás, después de que el técnico asegurara sentirse engañado por la planificación de la plantilla, retrató de nuevo a un presidente que no acostumbra a permanecer en un segundo plano.

Bloom también interviene en las grandes decisiones, pero comparte la gestión cotidiana con Paul Barber, consejero delegado desde 2012 y accionista minoritario desde 2025. El empresario británico ha trasladado al fútbol métodos estadísticos de sus negocios y ha convertido el análisis de datos, la captación de talento y la planificación a largo plazo en pilares de su proyecto.

Tanto Bloom como Torres coinciden en la importancia de las infraestructuras. El presidente del Brighton financió el Amex Stadium, inaugurado en 2011 después de que el club inglés pasara años sin estadio propio, e impulsó posteriormente una ciudad deportiva. Torres, que inauguró nuevas oficinas para el Getafe, afronta la remodelación integral del Coliseum, financiada en parte con fondos de LaLiga Impulso, antes de abandonar la presidencia.

"He dado mi palabra a mi familia y eso es sagrado. El día que se termine e inaugure el estadio, procuraré antes tener un sustituto para dejarlo en buenas manos. No se lo voy a dejar a cualquiera", afirmó Torres en junio de 2025, durante la presentación de Toni Muñoz como director deportivo.

El máximo mandatario azulón anunció su intención de retirarse en 2028, con el Coliseum terminado. Dejaría atrás el ascenso a Primera División de 2004, dos finales de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Copa de la UEFA de 2008, en los que el Bayern de Múnich eliminó al Getafe en la prórroga de una eliminatoria que pasó a la historia del club.

Bloom también transformó su entidad. En 2009, el Brighton militaba en la tercera categoría inglesa. Ocho años después ascendió a la Premier League y en 2023 debutó en Europa, donde alcanzó los octavos de final de la Liga Europa antes de caer eliminado ante la Roma.

Este jueves, el antiguo sindicalista y el matemático aficionado al póquer se encontrarán en un Coliseum en obras. Torres prepara el escenario de su despedida; Bloom continúa al frente de un proyecto que llevó al Brighton desde la tercera categoría hasta Europa. El fútbol continental unirá este jueves a dos presidentes con trayectorias diferentes pero con algunas similitudes. EFE

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