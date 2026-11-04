Santiago Abascal y Javier Milei se reunirán esta noche

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Madrid, 4 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que esta noche, tras su intervención en un mitin en Cuenca, se reunirá con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien regresa a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Abascal ha desvelado este encuentro en una entrevista en Onda Cero, donde ha señalado que "esta vez no será videollamada", como ocurrió en la anterior visita de Milei a España, "para que no digan que emulamos la película de 'Torrente'".

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"Será personalmente. Le podré ver esta noche", ha comentado el líder de Vox, que también se verá con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y conversará con el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

Ha desvelado además que este martes almorzó con el presidente de Chile, José Antonio Kast.EFE