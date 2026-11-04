Sánchez celebra el triunfo demócrata en EE. UU. y augura que "ocurrirá pronto en España"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas en Estados Unidos, lo ha asemejado a la victoria de Lula da Silva en las recientes presidenciales brasileñas y ha augurado que "ocurrirá pronto en España".

El candidato socialista a la reelección en las elecciones de dentro de 25 días ha apuntado en una publicación en X que "la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen", y contra el odio, el machismo, el negacionismo climático y los privilegios de las élites, ha añadido.

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Sánchez ha señalado que así "ocurrió en Brasil" también y "pronto en España" porque "la ola ultra a la que pretenden subirse (Alberto Núñez) Feijóo y (Santiago) Abascal ya no crece: se desmorona".EFE