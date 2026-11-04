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Los tres entrenadores con más partidos comparten pasado común en Sevilla

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Sevilla, 4 nov (EFE).- Aíto García Reneses, Pedro Martínez y Luis Casimiro, los tres entrenadores con más partidos dirigidos en la máxima categoría del baloncesto español, comparten un pasado en Sevilla, ya que entre los tres suman más doscientos encuentros en el banquillo del extinto Club Baloncesto Sevilla.

Pedro Martínez (1.109 partidos en ACB), actual técnico del Real Madrid, está a punto de descabalgar al recientemente retirado Aíto García Reneses (1.111) del primer escalón de un podio que completa el hoy entrenador del Breogán Luis Casimiro (821), y los tres pasaron por la franquicia sevillana bajo sus distintos nombres comerciales.

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El primero de los tres en entrenar en Sevilla fue Pedro Martínez, ya que dirigió durante una parte de la temporada 2008/09 al entonces llamado Cajasol, cuando suplió en la undécima jornada al destituido Manel Comas y dirigió veintitrés encuentros, con un balance de nueve victorias y catorce derrotas.

Aíto García Reneses se mantuvo dos temporadas en el banquillo del Cajasol al que llegó en julio de 2012 y donde casi al final de su etapa, en la antepenúltima jornada de la campaña 13/14, se convirtió en el primer entrenador en alcanzar el millar de partidos en la máxima categoría del baloncesto nacional.

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Luis Casimiro entrenó Club Baloncesto Sevilla en la temporada 15/16, la última en la que compite con esta denominación (undécima plaza, 14 triunfos y 20 derrotas), y regresa un lustro después al Coosur Real Betis, al que llega tras el cese de Joan Plaza, en noviembre 2021, y donde se mantiene hasta el descenso a la LEB Oro en la primavera de 2023. EFE

lhg/cb/jpd

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