Llegan dos cayucos con 236 personas a El Hierro y otros dos están en rescate

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Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- Dos cayucos con 236 personas a bordo han llegado esta noche a El Hierro y otros dos están en rescate en este momento al sur de la misma isla, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo.

El primero de los desembarcos se produjo a las 23:29 horas del martes, cuando desembarcaron en La Restinga 111 personas que viajaban en un cayuco localizado a unos 7,4 kilómetros al sur de la isla.

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Posteriormente, a las 01:45 horas, arribó una segunda embarcación con 125 personas a bordo. Este cayuco había sido localizado a unos 18,5 kilómetros al sur de La Restinga.

La actividad de los equipos de emergencia ha continuado durante esta mañana y, a las 08:40 horas y Salvamento Marítimo trabajaba en el rescate de otras dos embarcaciones con inmigrantes, una situada a unos 22,2 kilómetros y otra a aproximadamente 25,9 kilómetros al sur de La Restinga.

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Por el momento, el balance provisional es de 236 personas desembarcadas en las dos primeras embarcaciones, a la espera de conocer el número de ocupantes de los otros dos cayucos. EFE