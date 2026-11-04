La huelga en las universidades públicas madrileñas comienza con piquetes informativos

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Madrid, 4 nov (EFE).- Las seis universidades públicas madrileñas han comenzado este miércoles las dos jornadas de huelga convocadas en el sector educativo con piquetes informativos en los diferentes campus para informar sobre los paros y denunciar la falta de financiación, personal y recursos que, según los convocantes, amenaza el funcionamiento de estos centros.

Según ha detallado a EFE Eva Aladro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense e integrante de la plataforma Universidad Complutense por la Pública, las dos jornadas incluirán distintas movilizaciones, entre ellas una marcha por el centro de Madrid este miércoles, una manifestación el jueves por la tarde, clases en la calle y una concentración ante la Consejería de Educación.

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La profesora, además de criticar que el aumento presupuestario anunciado el pasado año para las universidades no se haya materializado, ha denunciado que la financiación se mantiene en el 0,39 % del PIB, frente al 1 % que, según ha recordado, establece la ley autonómica de financiación universitaria.

Durante una protesta, encabezada por una pancarta con el lema ‘La educación no se negocia’, los participantes han coreado consignas como ‘No queremos pagar sus deudas con sanidad y educación’ y ‘Ni de las empresas ni de los rectores, la universidad de los trabajadores’.

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Como parte de la convocatoria, los asistentes han repartido folletos a las puertas de la estación de Metro de Ciudad Universitaria y han recorrido distintas facultades donde han entrado en varias aulas para informar sobre los paros.

En los piquetes ha participado también Pablo González, personal técnico de gestión, administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), quien ha cargado contra la falta de trabajadores y el deterioro de las instalaciones, con “aulas que llevan entre 50 y 60 años sin renovarse”.

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González ha cifrado en 14 millones de euros el déficit de la Politécnica, según la memoria económica del pasado ejercicio, y ha señalado que otras universidades públicas, como la Complutense y la Rey Juan Carlos, también atraviesan dificultades financieras.

“Nuestra situación es insostenible”, ha afirmado González, que ha reclamado a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar con los representantes de las universidades.

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Cabe recordar que las seis universidades públicas de la región (Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Politécnica y Universidad Rey Juan Carlos) secundarán los paros de este miércoles y jueves, en una convocatoria que denuncia la falta de financiación y el incremento de la represión en los campus.

Estas dos jornadas de huelga se producen semanas después de los enfrentamientos registrados el pasado 14 de octubre en la Complutense, donde una intervención policial durante un piquete informativo frente a la Facultad de Ciencias Químicas se saldó con cinco detenidos y ocho heridos.EFE

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