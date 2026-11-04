Intervenidas 2.500 plantas de marihuana en una zona montañosa con acceso solo a pie

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Sevilla, 4 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el desmantelamiento de un complejo con 2.500 plantas de marihuana, algunas de más de dos metros de altura, y 50 kilogramos de cogollos en una zona montañosa sin cobertura de Sevilla a la que se podía acceder únicamente a pie.

Los detenidos han ingresado en prisión sin fianza tras pasar a disposición judicial y están investigados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, ha informado este miércoles la Guardia Civil.

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Las plantaciones estaban distribuidas por las laderas de un valle de difícil acceso y contaban con sofisticados sistemas de riego, generadores eléctricos, secaderos y zonas de avituallamiento.

La extracción de las plantas requirió la intervención de un helicóptero de la Guardia Civil, que ha desarrollado la operación tras meses de investigación con efectivos de la Compañía de La Rinconada (Sevilla), la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia provincial y del Servicio Aéreo de Granada.

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Tras proceder al corte de las plantas, los agentes las trasladaron a una zona próxima al cauce seco de un río. Desde allí, el Servicio Aéreo se encargó de la extracción para su posterior destrucción.

Las áreas de cultivo estaban separadas entre sí y se comunicaban mediante una extensa red de caminos estrechos, abruptos y de considerable longitud, acondicionados por los propios responsables.

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Cada una de las plantaciones disponía de un sistema de riego que permitía abastecer los cultivos pese a encontrarse en zonas de fuerte pendiente y sin acceso a infraestructuras convencionales.

Los responsables habían instalado motores, conducciones y diferentes depósitos de almacenamiento de agua, incluidas piscinas de grandes dimensiones distribuidas por distintos puntos de la sierra, aprovechando la proximidad de un cauce fluvial.

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También contaban con generadores destinados a proporcionar suministro eléctrico, herramientas y materiales para el mantenimiento de las plantaciones, así como espacios habilitados específicamente para el secado de la marihuana. Fue allí donde se localizaron e intervinieron 50 kilogramos de cogollos de marihuana secos.

Distintas instalaciones acondicionadas para que las personas encargadas de los cultivos pudieran permanecer en el lugar por temporadas han sido halladas con zonas para dormir, espacios de descanso y cocina.

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La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de nuevas plantaciones. EFE

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