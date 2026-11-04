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Gamarra lamenta que PSOE muestre "más empatía" con Puente que con las víctimas y achaca dimisión a las encuestas

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado durante su visita a Salamanca que los socialistas demuestran "mucha más empatía con el exministro" Óscar Puente que con las propias víctimas de Urda (Toledo), "que siguen pidiendo responsabilidades y que siguen diciendo que las cosas tienen que cambiar".

Así se ha pronunciado Gamarra al ser preguntada por la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y la designación del vicepresidente Primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como nuevo responsable de dicho departamento.

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Para Cuca Gamarra se trata de "un parche hasta el 29 de noviembre" momento en el que "las responsabilidades políticas" las van a dirimir "los españoles en las urnas" con su voto", al tiempo que ha aseverado que a Óscar Puente le han hecho dimitir "las encuestas".

Asimismo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional Óscar Puente "nunca debió llegar a ser ministro" al igual que tampoco debió llegar a Ministro de Fomento José Luis Ábalos y ha señalado como responsable de esos nombramientos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

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En este sentido, Cuca Gamarra ha afirmado que con Pedro Sánchez se ha podido comprobar "que las cosas ni se mantienen, ni funcionan ni se mejoran" y así se ha referido a la alta velocidad española, que según la responsable del PP , "antes era la envidia del mundo" mientras quehoy, en este año 2026, "con 116 fallecidos" este año en los accidentes de Adamuz y de Urda, se ha "dejado de ser la envidia".

"Y esto no es fruto del azar, no es fruto de la casualidad, es fruto de la gestión del sanchismo", ha enfatizado Cuca Gamarra, que ha estado acompañada por el presidente del PP de Salamanca y alcalde, Carlos García Carbayo, en su visita al Centro Municipal de Mayores de la Zona Trastormes.

Gamarra ha aseverado que el PP busca un cambio de Gobierno para que "nunca más" se tenga como responsables políticos "a aquellos que se dedican a tuitear, a insultar al adversario, a perseguir a periodistas y a atacar a jueces en vez de servir a España ya no mantener las infraestructuras.

Por esta razón, Gamarra ha subrayado que "es el momento del cambio y de poder recuperar ese rigor, experiencia y gestión que Feijóo tiene, representa y acredita".

En cuanto a la herencia que ha dejado en Salamanca la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Cuca Gamarra ha hecho suyas las reivindicaciones del primer edil salmantino y se ha preguntado "¿cómo es posible que una provincia como Salamanca haya tenido que renunciar a los proyectos necesarios, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias?".

De este modo, Cuca Gamarra ha criticado que "hayan desaparecido frecuencias y conexiones", además de criticar que "el firme de la A-62 y la A-66 hayan agotado su vida útil y nadie se esté preocupando de eso".

De este modo, ha concluido que el Partido Popular lo que les traslada a los salmantinos es "la política de la decencia y la política de la moral, en la cual servir es lo primero y no servirse de la política para sobrevivir, como ha hecho Pedro Sánchez".

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EuropaPress

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