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El Villarreal sufre la mayor goleada europea de su historia

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Vila-real (Castellón), 4 nov (EFE).- El Villarreal, que perdió este martes ante el París Saint-Germain por 0-6 en La Cerámica en la Liga de Campeones, sufrió de esta manera la peor derrota de su historia en competición europea.

La goleada francesa se fraguó en ocho minutos, entre el 9 y el 17 de la primera mitad, en los que anotaron cuatro dianas –Joao Neves, Doue, Mayulu y Fabián Ruiz-, y en la segunda mitad el centrocampista andaluz y Boly cerraron el marcador.

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El conjunto villarrealense, que ha disputado 229 encuentros en Europa desde que debutara en la Copa Intertoto 2002 -competición que el equipo levantino conquistó dos años después-, nunca había recibido más de cinco goles.

Hasta el momento el peor resultado europeo era el 5-1 que le endosó el Oporto en la ida de las semifinales de la Liga de Europa de la temporada 2010-2011. Otra goleada más reciente fue el 4-0 que recibió por parte del Olympique de Marsella en la ida de los octavos de final de la Liga de Europa de la campaña 2023-2024.

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En La Cerámica el marcador más abultado fue el conseguido por el Roma (0-4) en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa 2016-2017.

Hasta el momento, en la máxima competición continental el peor resultado había sido el 4-0 del Borussia Dortmund en la fase de grupos de la temporada pasada, mientras que como local aparecía el 0-3 que le endosó el Manchester City en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2011-2012. EFE

epb sm/cmm

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