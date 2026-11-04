El PP pide que Sánchez confirme un 'cara a cara' en Mediaset y "levante el veto" a Atresmedia para debatir a cuatro

El PP ha pedido al PSOE confirmar la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Mediaset y que "levante el veto" a Atresmedia para acudir a un debate a cuatro con, además del 'popular', la candidata por Frente Amplio, Ada Colau, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Según informan fuentes del PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha remitido una carta a ambas compañías mediáticas para confirmar la asistencia de Núñez Feijóo tanto al 'cara a cara' de Mediaset el 16 de noviembre como al debate a cuatro en Atresmedia el día 26.
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"Deseamos que Pedro Sánchez confirme cuanto antes su asistencia al debate a dos, como el que tuvo en 2023, y que de paso levante el veto al grupo de comunicación que lo organizó en 2023 para que pueda preparar, en esta ocasión, el encuentro entre los candidatos de los cuatro principales partidos", han indicado por su parte fuentes de Génova en referencia a Atresmedia.
Asimismo, desde el PP han pedido a ambos grupos de comunicación fijar una reunión "tan pronto como sea posible" para concretar detalles ya que para el primero de esos encuentros, el del 'cara a cara' el día 16, "quedan poco más de diez días".
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Por su parte, el PSOE ya anunció el pasado día 23 que octubre que Sánchez aceptaba un 'cara a cara' con Feijóo en una cadena privada, pero pidieron que el debate con el resto de candidatos se realizara en RTVE. En ese momento, fuentes de Ferraz aseguraron que no iban a "consentir" el veto a la televisión pública que a su juicio realiza el PP.
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