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El mapa de la España centenaria revela un proceso desigual de 'sobreenvejecimiento'

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Madrid, 4 nov (EFE).- La población centenaria en España ha crecido de forma acelerada en las últimas cuatro décadas, superando las 17.000 personas en 2025, pero su distribución es desigual: Madrid y Barcelona concentran el mayor número, pero son las provincias del interior y noroeste las que presentan un mayor porcentaje respecto de su población.

Son datos recogidos en el informe 'Un perfil de las personas mayores en España', elaborado por el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que muestra cómo los grupos de edades más avanzadas crecen con mayor intensidad, es decir que España afronta un proceso de "sobreenvejecimiento".

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El informe destaca que la población de centenarios en España ha experimentado un crecimiento notable en las últimas cuatro décadas, pasando de 3.021 en 1981 a 17.038 en 2025, con un ritmo especialmente acelerado a partir del año 2000.

Esa población se reparte de manera desigual por el territorio -resalta el informe-, pues casi la tercera parte del total se concentra en Madrid y Barcelona, con un 15,2 por ciento y 12,6 por ciento, respectivamente, y entre ambas aglutinan 4.746 centenarios.

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Sin embargo, al analizar los datos por provincias y hacerlo de forma relativa en función de su población, las interiores y del noroeste como Soria, Zamora, Salamanca, Ourense, Ávila o Palencia son las que concentran el mayor porcentaje de centenarios respecto de su población total.

Según las cifras del INE correspondientes a 2025, estos son los porcentajes de centenarios respecto de la población total de estas provincias: Soria (0,11 %); Zamora (0,11 %); Salamanca (0,11 %); Ávila (0,10 %); Ourense (0,09 %); Palencia (0,09 %).

En el caso de Madrid y Barcelona, el porcentaje es del 0,04, a pesar de que el número global es mayor.

Así, se pone de manifiesto "un alto contraste" frente a las provincias del sur e insulares debido -apunta el informe- a las mayores tasas de natalidad y menor esperanza de vida en el sur y al sostenido éxodo demográfico en muchas provincias de la meseta norte y del interior.

La evolución del envejecimiento en España

La población de 65 y más años ha superado por primera vez los 10 millones de personas y se ha duplicado en medio siglo, pasando del 10,2 % en 1975 al 20,7 % en 2025.

Así, la proporción de 80 y más años se cuadruplica y la de 90 y más años se multiplica por más de nueve en ese periodo.

Según el demógrafo y coordinador del informe, Julio Pérez, este patrón confirma no solo el aumento de la población mayor, sino también un claro proceso de sobreenvejecimiento, con un peso creciente de las edades muy avanzadas.

El estudio del CSIC también analiza una variante demográfica sobre la población mayor de 65 años: en el último año, el número de extranjeros de esta edad con residencia en España aumentó en 39.176 personas, de forma que, a 1 de enero de 2025, eran ya 548.023, lo que supone el 5,4 % del total de la población de esa franja de edad.

España continúa siendo un destino "atractivo para la población mayor procedente de otros países", pues la mayoría es de origen europeo, especialmente de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Rumanía. También destacan colectivos importantes procedentes de Marruecos, Venezuela o Colombia, explica el CSIC. EFE

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