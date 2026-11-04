Cuerpo asumirá las competencias de Transporte tras la dimisión de Puente

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El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas” Este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo podría provocar la pérdida de estos corales, que son clave para muchas especies marinas

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental El plan, con un préstamo de 100 millones de euros para un paquete de asistencia técnica, incluye las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla

Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas Según un experto, resultan ideales para quien se inicia ya que soportan todo tipo de olvidos