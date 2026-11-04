Cuerpo asumirá las competencias de Transporte tras la dimisión de Puente

EFE
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Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Pedro Sánchez convoca una declaración institucional a las 9:45 horas
El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines
El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”
Este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo podría provocar la pérdida de estos corales, que son clave para muchas especies marinas
Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental
El plan, con un préstamo de 100 millones de euros para un paquete de asistencia técnica, incluye las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla
Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas
Según un experto, resultan ideales para quien se inicia ya que soportan todo tipo de olvidos
La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro
El sistema sumó 784.573 cotizantes en un año, un avance del 3,6%, con 3,5 millones de autónomos y 10,7 millones de mujeres ocupadas, mientras el desempleo llegó a 2.422.633 personas
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