Cambio de tiempo: las borrascas atlánticas traerán lluvias a España desde el domingo

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Madrid, 4 nov (EFE).- Tras unos días de tiempo estable salvo chubascos en el Estrecho, área mediterránea y Canarias, acompañado de noches frías, a partir del fin de semana la llegada de borrascas atlánticas influirá en el tiempo dejando un ambiente más templado y precipitaciones en el oeste peninsular, que se irán extendiendo a otras zonas del territorio.

El sábado, "el patrón atmosférico comienza a cambiar" y el tiempo en España empezará a estar condicionado por la presencia de una "profunda borrasca atlántica", que, desde ese día, favorecerá la llegada de vientos templados del sur por lo que las temperaturas nocturnas experimentarán una acusada subida y desaparecerán las heladas, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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De hecho, el ascenso de las temperaturas mínimas puede ser de hasta 8 grados con respecto al viernes y las máximas subirán por el sur, pero bajarán por el nordeste y este día, el sábado, continuarán las precipitaciones en Galicia y zonas próximas, sin descartar, que se extiendan por el Cantábrico y por Castilla y León.

El domingo y el lunes, "la borrasca atlántica podría acercarse más a la península" y dejar lluvias en el oeste peninsular durante el domingo, que el lunes se extenderían a la mayor parte del territorio, salvo al área cantábrica y mediterránea.

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Las precipitaciones podrían ser fuertes en Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y Andalucía occidental, con acumulados importantes, que continuarían en los días siguientes, aunque la evolución de la borrasca todavía presenta incertidumbre, ha concluido Del Campo. EFE