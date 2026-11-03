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Simeone: "Le Normand es sano, trabajador y noble; es normal que esté enojado"

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Madrid, 3 nov (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, después de perder con el Bayern (0-2) y preguntado por el error de Le Normand en el primer tanto del equipo alemán, que el defensa rojiblanco "es una persona sana, trabajadora y noble y que "es normal que esté enojado" por su equivocación.

"Creo que hicimos un partido igualado hasta que recibimos el primer gol. Sabemos nuestras virtudes y nuestros defectos y tratamos de mejorar. Hasta el minuto 55 o 60, que fue cuando encajamos el primer gol, competimos muy bien", dijo el técnico.

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"El fútbol se basa en muchas cosas buenas e individuales y también en errores. En errores en las marcas o en saques de esquina. Aquellos que saben aprovechar esos errores salen beneficiados", añadió Simeone, quien explicó, al ser cuestionado por Le Normand en el primer tanto del Bayern, que "es una persona muy sana, trabajadora y noble y es normal que esté enojado como cualquier futbolista cuando comete un error".

"Sabemos de la grandes características físicas del Bayern. Siempre ha sido así. Los goles muchas veces viene de errores y esta vez nos tocó a nosotros. Puede pasar porque es fútbol. Ahora toca recuperarse para el domingo y estar fuerte ante lo que viene", explicó.

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"Gestionamos bastante bien la presencia de Sorloth. Nos dio esa posibilidad de no salir tan organizadamente y salir con juego más directo y ganar esa segunda pelota. El partido fue por ese lado. Estaba controlado. Vino el primer gol y no pudimos reaccionar y en el segundo gol se terminó el partido", insistió Simeone, quien reconoció la superioridad del rival. "Sabemos que nos enfrentamos a equipos importantes. El Bayern es superior. Son partidos que podemos competir a ida y vuelta pero tenemos que llegar hasta el final, hasta el 100 o 120 porque si no, nos alcanza".

Simeone tuvo también palabras para Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife fallecido este martes. "Lo único que importa es que la familia pueda estar unida. Envío muchas condolencias para toda la familia. Todo lo demás sirve para equivocarse". EFE.

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