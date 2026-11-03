Sánchez debe decidir si nombra nuevo ministro u otro asume Transportes a semanas del 29N

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Madrid, 1 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe decidir tras la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y a semanas de las elecciones del 29N, si nombra un nuevo ministro para ese puesto o encarga que algún otro de los que forman ya parte del Ejecutivo asume las competencias de este departamento.

Puente ha anunciado su dimisión este martes al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.

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El hasta ahora ministro ha asegurado que la decisión se la ha comunicado a Sánchez minutos antes de hacerla pública, y fuentes del Gobierno lo han corroborado posteriormente.

Estas fuentes han señalado que hasta que el cese de Puente sea efectivo, sigue siendo ministro, y por tanto, hay que esperar a ese momento para tomar las decisiones respecto a su sustitución.

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La dimisión de Puente provoca un vacío en el departamento que a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno tiene que decidir si se llena nombrando un nuevo ministro o haciendo que otro que ya integra el Ejecutivo asuma las competencias.

La denominación oficial en este caso sería que un ministro asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

No es la primera vez que ocurriría en los gobiernos de Sánchez, porque ya pasó en mayo de 2019, cuando tras las elecciones generales de abril de ese año, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se hizo cargo de los asuntos de Política Territorial después de que la entonces ministra de este departamento, Meritxell Batet, renunció al cargo para optar a ser presidenta del Congreso.

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También en noviembre de 2019, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se hizo cargo de las cuestiones relativas al Ministerio de Asuntos Exteriores tras la designación de Josep Borrell como Alto Representante de la Unión Europea para asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Si se repitiera esta fórmula no sería necesario que quien asuma las competencias de Transportes prometa el cargo ante el rey. EFE