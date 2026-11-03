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Padre e hijo agredidos en Ferrol por un joven y su progenitor niegan rencillas previas: "Se cebaron"

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Un padre y un hijo al que, presuntamente, otro joven y su progenitor agredieron en Ferrol, con empleo de una catana y un machete, han negado la existencia de "rencillas" previas, en el juicio fijado para este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Se cebaron", ha señalado uno de las víctimas en una sesión en la que han declarado también su padre y su novia, presente el día de los hechos, así como agentes. Esto con avance de declaración de los acusados en la última sesión del juicio.

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"El hijo me atacó por la espalda", ha señalado el padre víctima de la agresión. "Estaba con mi hijo y con mi nuera, yo iba a aparcar y ellos bajaron del coche", ha relatado para precisar que en ese momento se encontraron con uno de los acusados -- el progenitor -- y que este le dijo a su hijo "si no te cojo hoy, te cojo mañana".

También ha precisado que el hombre acusado cogió una catana y que luego sintió que la agredían por la espalda, una agresión que tanto su hijo como la novia de éste atribuyeron al vástago del procesado, que portaba, han precisado, un machete.

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"No hubo rencilla, eramos amigos de la infancia", ha aseverado la víctima mayor en línea con el relato de su hijo y de la novia de éste, que han insistido en que no hubo "rencilla previa o provocación", esto con acusación además de un intento de atropello.

HECHOS

Según el escrito fiscal, sobre las 22.45 horas del 31 de octubre de 2025, el procesado se encontraba en su furgoneta, en la avenida de Vigo de Ferrol, cuando, por causas no determinadas, comenzó una discusión con otros dos hombres, padre e hijo.

Después, arrancó la furgoneta y circuló unos 100 metros por dirección prohibida hasta detenerse en la plaza Camilo José Cela, siendo seguido por los otros dos varones hasta que se apeó del coche armado con un arma blanca de grandes dimensiones, en concreto una catana, según se ha expuesto en el juicio.

En ese momento, cuando se encontraba discutiendo con estos dos hombres, el otro procesado, hijo del primero, apareció "provisto de otro machete de grandes dimensiones con el que le asestó un fuerte golpe en la cabeza" a uno de ellos.

Finalmente, comenzó una agresión entre el acusado y su hijo, también procesado, con los otros dos hombres con intención, para Fiscalía, de "acabar con su vida". Las víctimas trataron de contener la agresión con sillas de la terraza de una cafetería.

Uno de los acusados se subió también a una furgoneta "arrancando a gran velocidad hacia ellos con intención de atropellarlos para provocar su fallecimiento si bien no lo logró al esquivar su acción y salir ambas víctimas corriendo para refugiarse en un portal".

El Ministerio Público, en línea con la acusación particular, califica los hechos como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pide penas de doce años de prisión por cada uno de ellos para el padre acusado y de 14 años de cárcel por cada delito para su hijo. La defensa pide absolución, aunque ha avanzado que modificará en la última sesión las conclusiones con petición de legítima defensa en el caso del joven acusado.

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EuropaPress

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